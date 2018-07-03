阻中國挖台灣技術 經部多重把關

2018-07-03

〔記者黃佩君／台北報導〕中國磁吸台灣技術主要透過三個面向，包括台廠赴中投資、挖角台灣人才及竊取技術與營業秘密等。經濟部表示，目前已有多重把關制度，包括投審會及關鍵技術小組進行審查等，加上營業秘密法修法及實地查核等手段，把關台灣重要科技技術不外流。

經濟部坦言，最大隱憂是來自台廠赴中投資，針對台灣關鍵技術赴中投資一直都有負面表列監管，並設計嚴密審查制度，且半導體、面板等關鍵科技產業，赴中國投資均有限制，不得以最先進技術赴中。

經濟部表示，目前赴中投資新設晶圓廠或併購、參股，都不得超過十二吋，並設有總量管制，十二吋廠以三座為上限；也限制投資製程技術必須落後在台一個世代以上；而面板廠技術應等同或落後在台灣已設面板廠，並需經過審查，六代以上僅能以三座為上限。

這些投資都得經跨部會關鍵技術小組進行審查，若赴中投資IC封測超過五千萬美元，也得經同等審查。關鍵技術小組會對外移技術性質、對台灣產業影響、是否仍能保持技術優勢等面向，做綜合判斷。

在挖角人才方面，立法院已通過產創留才條款，員工取得之獎酬股票可選擇取得股票時價、或實際轉讓時價格，兩者孰低者課稅，但員工需至少繼續服務及持有股票兩年，幫助廠商留住人才。

此外，今年再度修正營業秘密法，增訂「秘密保持命令」，加速侵害營業秘密偵辦速度，目前已在立院一讀。經濟部表示，該修法增訂在偵查程序中，可申請「秘密保持命令適用」，對訴訟中資料增加閱覽限制，讓營業秘密不致二度曝光，讓廠商敢於提告；草案並規定違法洩漏者將處以三年以下有期徒刑、一百萬元以下罰金。