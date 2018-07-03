中國拚半導體 竊台技術倍增

2018-07-03

科技竊密案近5年由每年8件增至21件 累計達75件

〔編譯羅綺／綜合報導〕根據「華爾街日報」報導，台灣是一個擁有全球晶圓代工三分之二產能的「自治島」，包括蘋果、輝達（NVIDIA）、高通等科技巨擘都是台灣買主，但在全球科技貿易戰中，「它的地位卻是零」，成為中國竊取技術的主要目標；去年中國對台灣的科技竊案較二○一三年增加一倍多，卻礙於政治因素，我國檢調大多未能起訴中國公司。

這報導採訪法務部調查局官員林維成。他指出，中國偷竊行為越來越嚴重，因為台灣與中國地理位置接近、語言相通，且台灣擁有半導體的專業技術，因而遭中國盯上。

官員和科技業高層指出，中國把台灣看成分離省份，不但在政治上打壓台灣，同時也瞄準台灣半導體技術，計畫性的竊取關鍵資料，以達到其自身的戰略目標：減少對外國供應商的依賴。

連人帶技術 5倍高薪挖角

晶片是台灣目前最大的出口產品，去年出口總額達九百二十億美元。中國雖然大量生產智慧型手機和電腦，但關鍵的晶片幾乎都依賴進口；去年中國進口晶片的金額達兩千六百億美元，較石油進口金額還多出六十％。中國計畫在二○二五年之前，達成四十％手機晶片要能自產自供，因而將目標鎖定台灣，大量挖角人才，甚至祭出五倍高薪誘惑，連人帶技術偷竊到中國。

報導分析，二○一三年時技術盜竊案僅八件，到了二○一七年卻激增為二十一件；近期十件科技訴訟案中，就有九件與中國有關。但多名律師表示，很多案件沒有起訴是因最終受益人是中企，這或許出於政治原因，他們也不相信能夠在中國執行法院判決。

中國官媒環球時報報導，上海社科院台灣研究中心主任盛九元表示，全球科技發展通過企業合作、購買專利、引進人才是一種常態，沒有哪家企業是完全依靠獨立研發，「所謂發展本身就是相互溝通，相互學習的過程，不能因此就說中國竊取了台灣的技術，這是混淆視聽」。

盛九元還說，台灣目前所謂的技術主要是在製造程序領域，他們比較懂得如何利用最低的成本，生產出最高質量的產品，但這並非原創性技術，別人通過實踐和經驗積累一樣可以摸索出來；他更稱：「台灣只是在加工過程中有著較為豐富的經驗，並不具備明顯的技術優勢。」