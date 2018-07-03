文大宿舍案》柯：公務員疑遊走法律邊緣

2018-07-03

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、邱書昱／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜遭爆於文化大學的「大群館」違規當作宿舍使用，台北市都發局昨天開會討論該案，局長林洲民會後表示，昨天無結論。市長柯文哲受訪說，需要一點時間才會有結論；媒體則持續追問「大群館」案，柯則意有所指表示，公務員也不會明顯違法，一定是遊走法律邊緣。

都發局開會尚無結論

柯文哲也大嘆，台灣政治常常搞得每個人都犯法，不選舉就沒事，一選舉就有問題。巧合的是，此說法與國民黨台北市長參選人丁守中聲援侯的說法如出一轍。丁守中過去就曾替侯打抱不平說：「平時沒事，只有選舉才有事。」

對於大群館案，柯文哲不滿直言，自己當市長三年半，根本不曉得這件事情。但柯過去曾在美河市案嗆前市長郝龍斌：「什麼都搞不清楚，好去死死（可以去死一死）。」媒體質疑柯是否該拿相同標準檢視自己時，柯未正面回應，反指二○一二年台北市議員李慶元就檢舉過了，再往前看一九九七年那張使照就有問題，這二十年間在幹什麼，「你問我，我也不知道」。

柯還稱大彎北段、內湖五期仍有上千戶違規使用問題要解決，他抱怨，內湖不是交通問題，是都市計畫出問題，「奇怪，土地分區是這樣怎麼會搞成那樣？」整個市府在幹什麼？

媒體則持續追問「大群館」案，柯未正面回應，但意有所指表示，公務員也不會明顯違法，一定是遊走法律邊緣。

侯：二○一二年就會勘過

侯友宜受訪時則認為，北市府在二○一二年就會勘過，公安都以最嚴格的學生宿舍標準來申報，如今因為選舉而要改變當時的認定、解釋，「我想這是一個氛圍」。