駁柯文哲「兩岸一家親」》蘇：中國武力對台 還有什麼親

2018-07-03

〔記者何玉華、郭安家、沈佩瑤、鍾泓良／綜合報導〕相較於台北市長柯文哲的「兩岸一家親」論調，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天表示，全世界對台灣最不友善、用一千多顆飛彈瞄準台灣的就是中國，「他對我們並不親」；他表示，當選新北市長後會本著善意、平等、互惠原則來推動地方交流，但如果他們用武力對著台灣，「還有什麼親？」

蘇貞昌昨邀媒體茶敘，對於柯文哲的「兩岸一家親」，蘇貞昌認為，地方的交流、互動，無論是對哪一個國家都可以發展，做為新北市長，他會本著善意、平等、互惠的原則與中國互動、交流。

但他也強調，如果對方老是用武力對著台灣、用飛彈瞄準台灣、在國際空間封鎖台灣，「這樣還有什麼親？」高倡「兩岸一家親」、「兩岸一家人」的人，要看看中國官方是怎麼對待台灣的。

民進黨台北市長參選人姚文智指柯文哲、國民黨市長參選人丁守中如當選，外國媒體會解讀為「台北選擇中國」。柯文哲昨對此僅簡短回說「那選擇姚文智是什麼？」姚回應說，不然請他們回答一下「九二共識跟兩岸一家親有什麼不同？」姚並對柯說，回到二○一四年你參選時，「就知道你原來主張是什麼、你變了多少？」

雙城論壇 柯：要找個易守難攻的地點

柯文哲去年在雙城論壇提出「兩岸一家親」惹出爭議，今年是否舉辦？柯昨在市政體驗營開幕活動中被學員問到舉辦進度時，自爆今天會召開大陸小組會議討論，但今年輪由台北舉辦，擔心民眾陳抗，「要找一個易守難攻的地點！」

柯文哲重申，雙城論壇還是要辦，不過既然是「雙城」，就需要雙方對話談判，且中國也不是上海決定，下棋的後面都還有老闆。柯坦言今年要辦「不容易」。