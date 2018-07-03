2018-07-03

記者邱燕玲／特稿

民進黨在執政包袱下，年底選舉多個縣市面臨苦戰，加上在雙北吃盡苦頭，這一仗註定艱辛；相對地，在野的國民黨理應情勢一片大好，卻因黨中央的領導作為與風格，以及黨產凍結後，缺乏可凝聚大家向心力的誘因，同樣面臨難題。兩大黨在年底選舉這一役，各有隱憂。

民進黨在台北市原本認定要與柯文哲繼續合作，因此並未做其他備案考量，導致雙方決定分手後，佈局內部的提名時已太遲，高層屬意的人選早躲得遠遠的，毫無勸進空間；新北市在老將蘇貞昌挺身而出後，勉強撐住民進黨在北台灣的局，但一方面自己要打仗、一方面要結合其他縣市相互拉抬，選舉打得很辛苦。

宜蘭也是在提名階段就該好好強勢處理的局，卻因處理不來，現在讓國民黨覺得可以坐享其成；台中市、彰化縣雖是執政縣市，但選戰也打得不輕鬆；至於台南市，廝殺慘烈的黨內初選結束後，民進黨又面臨在扁勢力許忠信的挑戰，加上退黨的蘇煥智也來參與，不能輕忽對選情的影響。

至於澎湖縣，背負著年金改革的擔子，若因此失去政權，也只能說「壯烈犧牲」，但年改是正確的改革，若無法加強論述，只會讓澎湖白白犧牲。

國民黨失去黨產後，考驗其選舉的「真實力」，無奈在彈盡援絕的情況下，有心突破且團結的青壯派卻受到黨中央掣肘，新竹縣的提名過程對黨內年輕勢力是一大打擊，萬一新竹縣政權落入他人之手，未來勢必要面臨檢討。