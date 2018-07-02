大群館違法否 都發局今研議

2018-07-02

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜深陷文化大學宿舍「大群館」爭議，北市都發局長林洲民前天表示，將在本週內認定文大是否違法。台北市長柯文哲昨受訪時，態度迴避，甚至一度脫口「問林洲民不要問我」；柯強調，對執政者來說，四百多位住宿生後續如何處理比較麻煩。林洲民昨表示，都發局今天將會開會研議。

侯友宜日前親上火線，要求北市府盡快認定大群館爭議，文化大學也回函表示「大群館是學生宿舍，也是教育設施」。林洲民昨天說，文大於六月廿九日回函，指該大樓用途為學生宿舍，都發局將以此為依據，確認是否為寄宿住宅或集合式住宅，若確認為寄宿住宅，則違反台北市土地使用分區管制自治條例規定，可依法連續開罰六萬到卅萬元，直到改善為止。至於四百位住宿生後續處理，林說，這並非都發局業務，但市府很重視學生住宿權益，會一併納入討論。

柯文哲昨出席指南宮活動，藍、綠市長參選人丁守中、姚文智都到場，三人皆被問及文大宿舍爭議。丁守中兩度指這是很明顯的政治操作，法律歸法律，但選前都沒有問題，選戰開打就蹦出事情來。

丁：政治操作

姚文智則指這件事「當然就是依法辦理」，但也應檢視市府有沒有擔起平時監督，或使用分區房舍管理的責任？年輕人的居住正義是否實踐？

姚：依法辦理

台北市議員簡舒培則爆料，大群館從二○一二年就陸續有民眾檢舉，建管處人員還向她透露，「多年來台北市政府都發局及建管處從未進入大群館檢查」，顯見其背後「喬」的力量有多龐大。北市議員王威中也批侯友宜「該解約就解約」的說法，根本是帶風向模糊問題。