侯：可戰死不能被汙辱死 蘇：只看到侯在生氣

2018-07-02

〔記者邱書昱、葉冠妤、何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜前天親上火線，回應外界對文化大學宿舍案的質疑，他昨參加彰化同鄉會活動時表示，民進黨傾全國全黨之力，鋪天蓋地用文化大學宿舍案來抹黑他，「我可以戰死、可以讓壞人打死，但我也不要讓人汙辱死！」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天受訪說，他看了侯友宜前天的記者會，「我只看到侯副市長在生氣，很可惜。」蘇表示，既然參選就要勇敢面對檢驗，不能只有生氣，過去逃避這麼久了，最後終於不得不出來面對，可是卻叫別人代打，所有的質疑又實問虛答，質疑反而越來越多。對蘇的批評，侯回應，「我都講得很清楚，老縣長可以多聽聽、多看看。」

侯友宜撂重話說，這些天來，他被說成貪汙犯、給人家拿錢，「我死還沒關係，但把我罵成這樣，這比要我死還痛苦，做人要有人格。」侯說，他不會再忍讓、會勇敢向前走，對於惡意的打擊、汙辱，他也會適度的回擊。

對於台北市政府今天將決定文大宿舍案的後續處理方式，侯友宜重申，該怎麼辦就怎麼辦，這也包括解約，希望台北市政府儘速認定，一切以維護學生的權益優先。

蘇貞昌昨天說，文大宿舍是前新北市議員金介壽、台北市議員李慶元在五年多前開始質疑的，而他一直都在談論如何建設新北市，像他前天發表的都更政策，要讓新北都更更快、更好，以擔任台北縣長時的效率來推動市政，2.0的蘇貞昌要讓新北2.0更新、更好。