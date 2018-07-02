決戰中台灣》國民黨中彰整合順利 看好可突破

2018-07-02

〔記者林良昇／台北報導〕年底縣市長大選逼近，蔡英文總統週末假期不得閒，前往中部視察，展開另類助選，為民進黨選將站台；國民黨喊出「決戰中台灣」，除要固守黨主席吳敦義故鄉南投縣，中彰則是突破口，氣勢上揚，看好可中斷兩位民進黨現任首長連任。

主席故鄉南投穩當

國民黨將中台灣視為勝選指標，對於中彰投選情，藍營內部普遍看好，在年底大選可守住吳敦義的故鄉南投縣，台中市、彰化縣則是大有機會。

國民黨輔選人士分析，南投縣在地域上可分為烏溪線和濁水溪線，民進黨南投縣長參選人洪國浩是烏溪線的草屯鎮長，過去並沒有要參選立委甚至縣長的打算，對烏溪線經營本來就不足，更難擴大到濁水溪線，民進黨要拉抬非常辛苦，且洪是最後民進黨找不到人選才強力徵召的對象。

對於彰化選情，輔選人士說，國民黨彰化縣長參選人王惠美的大本營鹿港鎮屬北彰化，而以員林市為主的南彰化，兩名區域立委都是民進黨籍，對王而言屬弱項，但王是地方都能接受的人選，國民黨這次在彰化的整合順利，王在被提名後不斷加強南彰化，出身南彰化的前立委鄭汝芬、蕭景田、前縣長卓伯源都有從旁協助。

在台中市部分，黨內指出，台中市長參選人盧秀燕的形象和選區，在原台中市就屬強項，盧較弱的原台中縣區，地方紅、黑派在整合後，分別由立委江啟臣出任競選總部主委、立委顏寬恒擔任競選總部總幹事，象徵地方派系完成整合。

國民黨輔選人士說，台中市的地方派系都全力幫忙，例如紅派的前市議會議長張清堂、現任副議長張清照近期在清水區舉辦屬於最基層組織動員的「固本會報」，參加的人數就已經超過千人。

對中彰投年底大選選情，國民黨組發會主委李哲華表示，目前南投縣穩定領先，王惠美的「趨勢」往上，與現任彰化縣長魏明谷慢慢拉開；盧秀燕原本是落後台中市長林佳龍，但在空污議題運用效果發酵下，近期民調都領先，現在呈五五波。

但李哲華強調，中彰投都不能大意，台中市和彰化縣民進黨有行政資源優勢可以運用，甚至可能使用近期對新北市長參選人侯友宜的方式猛打，國民黨要在沒有資源下打仗，把優勢擴大。