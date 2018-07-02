決戰中台灣》民進黨中市過關不難 全力守彰縣

2018-07-02

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選舉，國民黨喊出「決戰中台灣」，對於中彰投等縣市選情，民進黨評估台中市長林佳龍可順利連任，非執政縣市的南投縣則力求艱困中突破。至於執政的彰化縣，民進黨自認雖有危機、仍有勝選機會，加上彰化是六都之外人口最多縣市，成為中台灣選戰關鍵選區。

南投力求艱困中突破

彰化縣長魏明谷被視為有連任危機，為保黨內新潮流僅剩唯二的地方首長，新系已由派系大老利錦祥協助操盤，全力固守彰化縣。

魏明谷大打「政績牌」，蔡英文總統、行政院長賴清德六月輪番南下彰化視察，包括「台七十六線」延伸工程、彰化離岸風電併網工程進度等，為魏任內政績助攻；魏明谷近期也接受多家媒體專訪，努力曝光宣傳政績。

輔選人士指出，在黨內仍有因過去恩怨與魏明谷不合者；議會方面，在藍大於綠的席次結構下，魏明谷與地方議會關係不佳。他也坦言，蔡總統推動年金改革、勞基法修法等前總統馬英九不敢做的改革，雖然是做對的事，但確實也讓整體政治氛圍變得不好。

不過輔選人士也說，國民黨在彰化並未真正團結，國民黨議長謝典霖和縣長被提名人王惠美只是表面和諧，王沒獲前縣長卓伯源支持，況且謝與卓關係並不好。民進黨在彰化沒有「山頭林立」的問題，三位民進黨立委都和魏明谷配合得不錯。

台中市方面，國民黨台中市長參選人盧秀燕頻打台中火力發電廠，批林佳龍執政反空污不利；台中市府則多次拿出數據反擊，指台中空品已逐漸改善，雙方長期陷入空污論戰。

黨政高層表示，國民黨在台中市主打空污議題，民進黨應對的主軸就是「放火嫌救火慢」，因為過去國民黨就是造成空污的始作俑者，民進黨執政要解決，卻還被攻擊，因此未來會加強這個論述。黨政高層也認為，台中選情應是可以過關，但也許「贏得不會太多」。

至於國民黨主席吳敦義故鄉南投縣，「蔡主席」也持續關注，承諾要為民進黨南投縣長參選人洪國浩走遍南投十三個鄉鎮市。蔡英文多次以洪在草屯鎮長任內政績掛保證，更讚洪「像魔術師一樣神奇」。為求突破，蔡英文八月展開全台造勢輔選，也將南投縣列為優先輔選的縣市之一。