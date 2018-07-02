蔡台中參訪 讚林佳龍施政卓越

2018-07-02

〔記者陳建志、張瑞楨／台中報導〕年底選戰藍軍喊出決戰中台灣，蔡英文總統為了鞏固中台灣執政版圖，昨到台中視察霧峰光復新村的「國際非政府組織（INGO）中心」，允諾將全力支持；前往東區福德祠參拜時，則肯定市長林佳龍施政卓越，是中部發展領頭羊，中央將持續支持台中交通與各項基礎建設，蔡還指林上任後空氣品質改善，卻被抹黑為愈來愈糟，綠川整治後水質變好，卻被說成是放自來水，「佳龍市長很委屈」。

林佳龍有感於台灣外交處境艱困，希望運用台灣蓬勃的公民社會力量，以非政府組織的角色參與國際事務，為台灣外交開拓新出路，規劃四年內斥資十六億元，將霧峰光復新村打造成「INGO中心」，獲得蔡總統與行政院大力支持。

蔡總統昨在林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純等人陪同下到場視察，市府在簡報時表示，園區目前已有德國聯邦救難犬協會、德國國際搜救隊、台中搜救犬隊、亞洲大學國際交流中心、社團法人台灣畫話協會等組織進駐，未來將持續推動國內外非政府組織駐村，將光復新村打造為INGO交流平台。

蔡英文肯定市府把光復新村打造成INGO中心，並指示結合中央資源與地方執行力，共同努力，也希望外交部協助呈現相關成果。

蔡英文接著前往東區信義街福德祠參拜，稱讚林佳龍政績卓著，指台中豐原的社會住宅，是新中央政府上任後第一個完工的社宅，另外托育、托老一條龍也相當成功。她強調，台中市是中部發展領頭羊，未來將成為全台灣發展重心，中央將持續支持台中交通與各項基礎建設，帶動台中整體發展。

蔡英文話鋒一轉，也替林佳龍抱屈，指民進黨中央與地方執政，有很多「對我們不公平的謠言」，例如市長成功整治綠川、柳川，水質變好有人卻造謠「是用自來水」；上任後很多數據顯示空氣品質逐漸改善，卻被抹黑成愈來愈糟。

蔡英文指出，前幾天通過了「空污法修正案」，未來中央將與地方合作，投注更多的人力和資源，努力讓台中空氣更好。