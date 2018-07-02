川普︰要求公平 未計畫退出WTO

2018-07-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普上週五在前往新澤西州的總統專機上表示，沒有計畫要退出世貿組織（ＷＴＯ）、美國「這個時候」不會退出，但希望能被更公平的對待；這說法直接否認新聞網站Axios稍早前報導。白宮官員也急忙滅火，美國財長努勤稱該報導「誇張」；白宮貿易顧問納瓦洛上週六受訪時迴避正面回應，僅說國際協定是由總統決策。

白宮立法事務長蕭特表示，川普說法是從主權角度表達對國際組織的挫折感，「總統相信其他國家對美國商品加徵大量關稅，這根本不是互惠的關稅」；Axios上週五報導，川普屢次告訴白宮高層官員，他想要讓美國退出ＷＴＯ，「我不瞭解美國為何會在這個組織裡，ＷＴＯ是世界其他國家用來壓榨美國的」。

川普長期批判ＷＴＯ允許中國等成員國對美國產品課徵高關稅，即使中國本身經濟實力已增強；他說，華府新關稅是用來保護受全球不公平貿易體系衝擊的美國國內產業。

納瓦洛上週六告訴ＣＮＮ，ＷＴＯ有一系列規則讓美國處於不利地位，白宮正嘗試讓該組織改變，讓大家有自由、公平及互惠的貿易。他捍衛川普對進口鋼鋁加徵關稅的措施，稱通用汽車（ＧＭ）和哈雷機車等美企對鋼鋁稅的批評如「鏡中迷霧」般的扭曲。歐盟對美國機車加徵關稅以報復美國鋼鋁稅，哈雷機車擬將部分生產線移至海外。

川普在空軍一號上說，美國商務部對歐盟等貿易夥伴進口汽車是否加徵關稅調查，將在三至四週內完成。川普五月宣布基於國安理由，啟動對進口汽車的「二三二條款」調查。通用汽車反對華府對進口汽車加徵關稅，已致函給美國商務部，表示此舉將提高美國汽車售價、削弱美國車廠競爭力、導致國內就業損失。德國車廠ＢＭＷ也稱，關稅恐衝擊其在美投資減少，並造成裁員。