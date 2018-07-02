人民幣6月狂瀉3.38％ 亞幣面臨競貶

2018-07-02

〔記者盧冠誠／台北報導〕美中貿易摩擦加劇之際，人民幣對美元六月狂瀉三．三八％，創中國匯改以來，單月最大跌幅的紀錄，同時掀起新一波亞幣競貶；中國人民銀行（中國央行）放手人民幣重挫，已嚴重衝擊到亞洲金融市場，股、匯雙殺讓投資人哀鴻遍野。

值得注意的是，中國外匯管理局六月底公布第一季經常帳逆差三四一億美元，為中國近十七年來首見季度逆差的情況，市場預期，美中貿易爭端升溫，將更不利下半年人民幣走勢，新台幣在內的主要亞洲貨幣，恐要繃緊神經。

中央銀行也表示，美中貿易摩擦加劇，是否引發國際資金撤出新興市場經濟體及後續影響，宜密切觀察。

「中國打算用『貨幣戰』對付美國『貿易戰』！」匯銀主管說，在貿易戰背景下，人民幣大貶對中國出口商算是一種補貼，並可讓進口品變得更加昂貴，打擊美國產品在中國的競爭力。不過，人行要謹慎拿捏這波人民幣貶幅，若引發嚴重資本外流，不僅非中國所樂見，其傳遞效果恐波及台灣等亞洲新興經濟體。

在人民幣領貶帶動下，六月泰銖、韓元、印尼盾各重貶超過三％；第二季因美元強彈，泰銖及人民幣皆重挫逾五％，韓元、新台幣、日圓等也有四％以上貶幅。

外匯交易員表示，美元指數漲勢再起，第二季非美貨幣承受龐大壓力，六月下旬又籠罩在人民幣掀起亞幣競貶的陰霾，造成外資加快撤離亞洲新興市場的速度及力道，其中，外資六月大賣台股八三三億元，同時把資金全數匯出。

展望第三季，外匯交易員說，本季進入台股現金股利入帳高峰，外資屆時領到鉅額股息後，通常會把部分資金匯出，一旦人民幣再次引發新一輪亞幣競貶，新台幣續貶機率頗高，甚至會搭上貶值特快車。