貶值雙面刃 中國貨幣戰走鋼索

2018-07-02

近期中國股匯雙殺恐致資本外逃

反傷自身經濟、投資

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕人民幣兌美元匯價近來直直落，六月就貶值逾三％，引發各界推測中國是否以「匯率戰」當武器、來對抗美國「貿易戰」。但財經專家和分析師警告，匯率貶值雖有助於出口競爭力，但有如「雙面刃」可能嚇跑投資人；近來中國股匯雙殺猶如重演二○一五至一六年被拋售情景，恐造成資本外逃、市場動盪，反傷及本身經濟和投資。

學者︰人民幣明年恐貶7字頭

前瑞銀首席經濟學家、現為牛津大學中國中心學者馬格諾斯（George Magnus）分析，中國人民銀行和美國聯準會在貨幣政策上走向分歧，人民幣貶勢恐還會加深，明年可能貶破「七」關卡、創二○○八年全球金融海嘯以來最弱水準；中股已下修廿％，沒有理由不能再跌十％，「不是沒有底部，但若貿易情勢繼續惡化，中股還未觸底」。

馬格諾斯說，人民幣近來貶勢很像二○一五至一六年匯率承壓景況，匯率重貶恐重燃資本外逃風險，中國人行必須動用外匯來支撐匯價；人行今年轉變政策，從尋求去金融槓桿的協同措施，轉向挹注流動性來支持實體經濟的信貸成長，已宣布本月五日起將實施定向（針對性）調降銀行存準率○．五個百分點，是今年第三次，估計將釋放資金七千億人民幣。

中股上海綜合指數從一月波段高點已經回檔約廿％，符合熊市（空頭市場）定義。根據彭博資訊，迄上週五，離岸人民幣來到六．六三五七兌一美元，人民幣匯價連續十一個交易日貶值，寫下最長連貶紀錄。

分析師認為，中國或許未刻意壓低人民幣，但可能未阻貶、順勢讓人民幣持續貶值。德意志銀行外匯策略師魯斯金日前表示，人民幣貶勢能否停止，目前仍不明朗，「理論上貿易戰若惡化，可能引發匯率戰，但此時開啟這個戰線並不符合任何一方利益」；中國人行最近調降存準率，寬鬆貨幣政策可能有助人民幣下貶。

中國智庫警告︰可能金融恐慌

官方智庫的中國社科院國家金融與發展實驗室（NIFD）近日有份報告揭露警訊，今年以來中國相繼發生債券違約、流動性緊張、匯率下行和股市下瀉，且有愈演愈烈之勢，加上美國升息及中美貿易衝突等因素，目前中國極有可能出現「金融恐慌」；但這份報告在六月廿四日公布後於網路流傳與轉載，隨後就被有關單位全面刪除。