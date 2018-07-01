調查局線民 竟是跨國毒梟

2018-07-01

〔記者黃建華、吳政峰／綜合報導〕法務部調查局緝毒運用的「線民」阿生，另一個身分竟是跨國毒梟！阿生曾不止一次提供毒品和貪瀆情資給我方調查幹員，因他深入毒品圈，被美國聯邦調查局（ＦＢＩ）臥底探員鎖定，佯裝毒品買家匯出七萬美元「誘捕」他，阿生先走私近一公斤安毒進入美境，後來再偕張姓女友赴美洽談五十公斤安毒走私案時遭逮，兩人坐牢三年多後被驅逐回台。

美臥底誘捕落網 坐牢3年

調查局南機站資深幹員昨證實，阿生（化名）是他們的個案諮詢對象（線民），但運毒到美國是他個人行為，調查局不知情。調查局局本部表示，對阿生涉案很驚訝，尊重司法判決。

因阿生與其女友是我國國民，我方也有管轄權，兩人回台後均遭高雄檢方起訴，高雄地院合議庭審理時，認定張女對男友運毒一事不知情，判她無罪，阿生運毒部分另案審理中。

被驅逐回台 意外揭露身分

檢審調查得知，二○一一年二月間，阿生與張姓女友在菲律賓馬尼拉經孫姓男子介紹認識美國ＦＢＩ臥底幹員UCs（化名），兩人與UCs在美國佛羅里達州見面，阿生向UCs表示自己是毒品運送專家，助孫男集團銷售和運送毒品至世界各地，UCs與阿生談妥交易毒品。

同年五月廿四日，UCs匯款七萬美元至阿生二人提供的台灣金融機構帳戶，做為購買安毒價金和相關仲介費，同年七月，阿生將九九四公克安毒塞在三包密封茶葉包內，茶葉包則藏在一台電腦主機殼中，放在一只從中國運往美國的貨櫃內，同年八月九日運入美境，阿生事先將貨櫃提單寄給UCs，美警在UCs引導下起獲安毒。

隔年二月十八日，張女及阿生前往美國紐約，與UCs商討日後要再運送五十公斤安毒至美、以及運送數百公斤安毒至日本等交易，兩人旋於同年二月廿五日在美國紐約落網，紐澤西地方法院判決兩人有罪，入監執行至二○一五年五月廿九日獲釋，隨即遭驅逐出境遣送回台。

高雄地院審理兩人運毒案，張女否認參與策劃運毒，強調她是被男友找去美國當翻譯後才知與毒品有關，她認識男友時就知道他在幫調查局做事，曾陪男友到調查局南機組（南機站），以為陪阿生到美國也是幫調查局做事；法官採信，判她無罪。

調局證實 他是個案諮詢對象

全案審理時，一名調查局南機站調查官被傳訊出庭作證，他證實阿生是南機站的「個案諮詢」對象，但調查局對阿生涉入跨國走私案完全不知情。