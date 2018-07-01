美最新研究：空污導致糖尿病

2018-07-01

〔編譯周虹汶、記者吳亮儀／綜合報導〕空氣污染不僅危害人體呼吸系統、造成中風和心臟病並毒害嬰兒腦部，竟也是影響全球逾四．二億人口健康的糖尿病生成重大元兇！

根據美國最新研究，二○一六年新增的糖尿病患者當中，約有七分之一（十四％）為空污所害，而「細懸浮微粒」（PM2.5）正是罪魁禍首，兩者間呈現「強烈關聯」；更嚴重的是，即便符合世界衛生組織和美國國家環境保護局以為尚稱安全的低度污染，依舊會提高這項慢性疾病的發生機率。

糖尿病屬內分泌失調的代謝疾病，每年導致全球數百萬人早逝，為世界上成長最快速的疾病之一，醫學界至今尚未對它的具體成因做出定論，但普遍認為與先天遺傳、飲食習慣及久坐不動的生活型態等因素有關。

胰島素生產減少致病

美國密蘇里州聖路易華盛頓大學（ＷＵＳＴＬ）醫學院這篇登上《刺胳針行星健康》期刊七月號的研究論文，則點出全球公衛體系在防治糖尿病可能出現的巨大漏洞。

研究人員與美國退伍軍人事務部臨床流行病學中心的科學家，檢視美國近一七三萬名沒有糖尿病史的退伍軍人健康數據，追蹤時間中位數為八．五年；再拿空氣品質資料比對，並利用全球性資料庫研發出模型，竟推估出二○一六年全球糖尿病新增患者中，應有三二○萬名為空污導致，包括美國每年十五萬人。至於致病機制，應是空氣污染可讓人體胰島素減少生產，「防止身體將血糖轉化為人體維持健康所需的能量」。

空氣污染奪命程度，遠甚戰爭、瘧疾或愛滋病數倍，二○一五年即提前帶走全球近九百萬條人命，且九十二％受害者為中低收入國家的弱勢族群。

醫師：還需更多證據

針對空污可能導致糖尿病，三軍總醫院新陳代謝科主任洪乙仁指出，目前較多被證實的論點是空污會導致心血管疾病及肺癌，但造成糖尿病的研究很少，且沒有大型研究，相關致病機制未明確，可能還需要更多證據，他準備做有關「空污嚴重地區和糖尿病盛行率」的大型研究，看看彼此間的關聯性如何。