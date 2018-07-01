救國團青年活動中心 回歸旅館業

2018-07-01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部六月廿日廢止無法源依據的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，讓救國團不再享有承租國有土地經營青年活動中心特權。據了解，因救國團青年活動中心被教育部查到，多次違規讓非青年入宿，不符合「發展觀光條例」第七十條之二「特定對象」要件，行政院已發函指示，不符合的應回歸一般旅館業，由交通部管理。

救國團多次違規 讓非青年入宿

民進黨立委賴瑞隆說，救國團過去以服務青年名義經營青年活動中心享有免稅，回歸一般旅館業後要進行課稅，消防等安檢上也較為嚴格。

據了解，救國團自認符合「發展觀光條例」提供特定對象入住，盼在辦法廢止後，能營業至二○二五年。但根據教育部呈報給行政院的查訪資料，救國團青年活動中心住宿對象，不限於青年及學生（特定對象），更接待國外旅行團團客，與一般飯店幾乎無異。

行政院六月上旬發函給教育部、交通部，就「中國青年救國團青年活動中心及學苑」經營住宿業務之目的事業主管機關調整一案，做出應回歸交通部管理的裁示。

行政院公文指出，教育部二○一三年即指青年活動中心之住宿對象，並未限於青年及學生等特定對象，經輔導後，「二○一八年仍查有該中心住宿對象不限青年及學生之違規情形」。

不符合發展觀光條例 由交部納管

行政院強調，青年活動中心既未符合「供特定對象住宿」要件，是否仍應繼續適用「發展觀光條例」第七十條之二規定，維持該中心目的事業主管機關為教育部？不無疑義。而青年活動中心不應恣意違反條文所定「供特定對象住宿」要件，否則已與立法意旨相悖。

公文最後裁示，凡曾獲認定為「非以營利為目的且供特定對象住宿之場所」，因故不再適用發展觀光條例第七十條之二規定者，應回歸一般旅館業，交由主管機關交通部管理。

對此，立委賴瑞隆也要求交通部應積極依法處理，比照一般旅館業檢查，不能再像過去馬政府為救國團大開後門自訂「幽靈辦法」，才能維護遊客權益。