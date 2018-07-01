年改今上路 逾33萬人受影響

2018-07-01

〔記者李欣芳、翁聿煌／台北報導〕軍公教年金改革今天正式實施，主責年改的行政院政務委員林萬億表示，年改新制上路後，軍公教退撫基金將在一個世代卅年沒有破產危機，年輕世代可安心工作，不必擔心退撫基金面臨破產問題。

政院：年輕人可安心工作

根據資料顯示，十五萬零一百一十九名退休教職人員，有十四萬零四百八十三人受影響。近十七萬名退休公務員，有約十三萬人受衝擊。廿萬八千多名退伍人員，約六萬三千人受影響，總計約卅三萬三千人受影響。

立法院分別修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」及「陸海空軍軍官士官服役條例」後，蔡總統日前宣示，各執政者都想推動的軍公教年金改革終於完成，「年金破產」將成為歷史名詞。

吳敦義批年改實施太倉促

不過，國民黨主席吳敦義昨出席「八百壯士捍衛中華協會」活動時，批評七月一日上路太倉促，通知書還寫錯、寄錯，政府應先拚經濟，讓經濟成長率達到五％、七％，國庫有錢民眾才能過好日子。他也批評郵匯儲金、勞保基金、勞退基金及公務人員退撫基金等四大基金的投報率太低、只有○．五％，至少要達到五％，像新加坡十年的投報率超過兩位數。

資料顯示，年金改革對退休公教人員的影響是十八％優存利率二年半內歸零及調降所得替代率。支領月退休金者，十八％優存利息自今年七月至二○二○年底 ，年息為九％，二○二一年起年息為零。領取一次退休金的退休公教，十八％優存分六年調降。

所得替代率方面，年資滿十五年，所得替代率為四十五％ ，分十年降到三十％；年資滿三十五年，所得替代率為七十五％，分十年降到六十％。

退休公教年金最低保障金額（樓地板）為三萬二一六○元。

軍人年改方面，年金最低保障金額為三萬八九九○元，服役滿二十年的退休俸起支俸率為五十五％，每增加一年加二％；俸率上限，軍官為九十％、士官九十五％。

十八％優存有退場機制，退伍軍人原領月退休所得（含十八％優存利息）高於新制月退休俸，之間差額分十年平均調降，以減少衝擊。領一次退伍金且每月利息超過三萬八九九○元，十八％優存分六年調降。