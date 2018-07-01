柯Ｐ：政客攻擊一家親 不顧台灣安危／議員：柯自己說法搖擺 市民無法理解

2018-07-01

〔記者黃建豪、蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲新書《光榮城市》昨舉辦第一場簽書會，內文再為兩岸一家親、續辦雙城論壇的兩岸立場辯護，還指「在這種時候，還攻擊兩岸一家親說法的政治人物，只是想凸顯個人政治意識、奪取個人政治利益，根本不顧台灣的安危。」市議員則砲轟柯文哲新書將以往爭議政策去脈絡化重新詮釋，為選舉擦脂抹粉。

柯文哲在書中指出，提出兩岸一家親主張是為降低雙方緊張、替台灣爭取更多時間，讓台灣在不利環境中，團結共同面對問題；這時還攻擊兩岸一家親說法的政治人物，只是想奪取個人政治利益，根本不顧台灣的安危。

對此，民進黨北市議員顏聖冠指出，民眾對柯兩岸路線主要質疑，是不理解柯為何前後不一、說法搖擺，柯卻在書中簡化為，攻擊兩岸一家親說法的人，就是為了奪取政治利益，簡直莫名其妙。

民進黨北市議員簡舒培也質疑，柯頻對外表示兩岸議題為「總統的習題」，書中又特別論述提及，豈非自打嘴巴。

柯新書首刷三萬本，預購數就有一萬多本，還規劃舉辦北中南巡迴簽書會。首場簽書會昨晚於中山地下書街舉辦，現場僅發放五百個號碼牌，雖從昨天凌晨三時就有民眾熬夜排隊，但直到下午二時才發完五百個號碼，加碼發放的一百個候補號，更是柯到場後才發完。

柯文哲出場時受到粉絲熱烈歡迎，隨後柯文哲分享心得，每念一句「柯語錄」，粉絲就會報以如雷掌聲，簽書會直到晚間十一時許才結束。

國民黨台北市議員戴錫欽直言，選舉年出書就是一種政策文宣，可以理解內文有許多辯駁，不過解釋與澄清是否與外界認知一致、書中記載是否與現實狀況符合，都需還原原始面貌，討論應該要回歸爭議政策當時的時空背景。

國民黨台北市長參選人丁守中昨受訪時也酸，北市近幾年經濟下滑，早不再為「光榮城市」，並嗆柯動用市政資源與預算為個人選舉宣傳。民進黨台北市長參選人姚文智則對柯發表新書泰然表示，大家都在選舉，就各憑本事。