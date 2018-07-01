文大宿舍案 議員：有發票不等於有報稅 侯辦：任美鈴無逃漏稅問題

2018-07-01

〔記者蕭婷方、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近日深陷文大宿舍爭議，昨下午舉行記者會反擊，指綠營刻意抹黑栽贓。對此，台北市議員王威中回批，記者會根本避重就輕，對於關鍵的土地租金逃漏稅問題，完全避而不談；侯提出的「證據」僅是又昱公司發票，而非妻子任美鈴個人的繳稅證明，形同坐實任美鈴逃漏稅的鐵證，侯友宜為自己打開通往地獄的大門，希望國稅局盡快查明。

侯友宜於記者會表示，任美鈴過去是以土地價值換又昱公司股份，既然入股又昱公司、為合夥關係，就不再另算土地租金。

王威中則列舉財政部訴願決定書及最高法院判例指出，司法與稅務機關的見解是，租金雖由其中一位管理人收取，但據此收益的個人稅金應該要照繳；即不管又昱公司如何處理每年盈餘，股東都會遭稅捐機關依股份推定利得，並要繳交個人所得稅，「侯說法等於承認任美鈴沒繳這筆租金的所得稅」。

王威中指出，侯在記者會牆壁上貼滿又昱公司發票，只證明又昱公司的確有收到文化大學的租金，不能證明任美鈴個人有沒有逃稅，侯友宜該貼的是任美鈴歷年的稅單跟繳稅證明；王呼籲，侯友宜應說清楚這筆每年近千萬的利潤跑哪去、夫妻是否有繳所得稅。

對此，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，「大群館」的土地是又昱公司與任美鈴共同持有，又昱公司擁有五分之一，任美鈴擁有五分之四，雙方為共有人關係，可以簽訂分管契約，讓其中一方享有獨自收益的權利。

賴冠群說，任美鈴將收租權利交給又昱公司處理，租金收入成為公司的營收，盈餘再分配給股東，又昱和任美鈴之間並非王威中所稱的租賃關係，自然沒有租金和逃漏稅問題，呼籲民進黨不要搞不清楚狀況又胡亂批評。