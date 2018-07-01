若大群館被認定違法使用 侯友宜：一定解約

2018-07-01

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍案爭議，他昨天親上火線說明，拿出相關文件反駁各項質疑；侯友宜憤怒地說，民進黨用全國、全黨之力，以「骯髒步」鋪天蓋地抹黑他，甚至罵他貪污、鑽法律漏洞等，這讓他「凍未條」，「我要終止這樣的負面選舉，找回我參選的價值！」

當年蓋樓 與意外喪子有關

侯友宜提出外界的八大抹黑並逐一駁斥。綠營稱他花七千萬元買地，但實際上，九十五％土地是從岳家繼承，只花兩百多萬元買了五％、約廿七坪畸零地；綠營批他花費一．七億元興建「大群館」，但工程費是三千六百萬元，「說我貪污、五億探長，孰可忍、孰不可忍！」

侯友宜話鋒一轉，感性提及當初蓋房子是因他兒子意外過世，丈母娘罵他「好好一個孫子給你顧到死」，岳母提議蓋屋，讓他太太辭去餐廳會計、好好生活，他也可以專心奉獻國家，這是丈母娘的好意，他身為女婿只有感恩。

侯友宜表示，民進黨在文大宿舍案「照三頓唸我」，他一再忍讓，只希望回到正面的政策論述，台灣需要團結，不需要衝突、分裂、對立，更不可以製造仇恨。

「榮譽是我的生命！」侯友宜說，他擔任公務人員三十八年來都奉公守法、為國家奉獻，如果不把事情說清楚，「就算我選贏了，民眾對我的人格特質產生不信任感與質疑，對我的未來、對市民公平嗎？」

文大要求訂長約 才改成15年

媒體提問，文大宿舍案爆發新北市府高官涉嫌到北市府的關說疑雲，侯是否下達指令？侯友宜回說：「我這輩子不會、也不需要拜託任何人做違法關說。」媒體追問，若台北市府認定「大群館」違反土地使用分區規定要如何處置？侯表示，只要北市府裁定土地使用分區跟上次的解釋不同，「我一定解約，該怎麼辦就怎麼辦。」

針對外界質疑每年調漲五％的租金是牟取暴利， 侯友宜解釋說，又昱本來提五年合約，是文大要訂長約才改成十五年，約定可以前一年調整或終止合約，雙方一切合議，簽約的時候，他從未在場。

至於集合住宅為何有九十九個門牌？又昱公司代表律師陳佳瑤說，「如果你家住公寓大廈，會跟別人用一個門牌嗎？當然是每戶有一個門牌。」集合住宅本來就要分戶，便於租賃與繳稅，以及股東如何管理、使用、收益或處分這棟房子。

外界質疑又昱公司是空殼公司，為了逃漏稅而成立？陳佳瑤反問，「空殼公司會依法繳稅、開發票嗎？」根據財政部規定，有房子出租就要申報營業稅、開立發票，沒有設立公司如何開發票及繳稅？又昱公司二十多年來依法繳稅、開發票，絕非空殼公司。

媒體提問，親上火線說明是否與民調數字變化有關？侯友宜表示「與民調無關」，他希望選舉回到主軸，終結負面選舉。