台南選戰》話題強過結局的一場亂局

2018-06-30

記者楊金城／特稿

前台南縣長蘇煥智決定參選下屆台南市長，讓民進黨在南市長選戰，心又糾結一下。黃偉哲曾任職蘇煥智擔任立委時的佳里服務處副主任，這是黃偉哲的第一份工作，蘇煥智曾是他的「老闆」，「師徒之戰」衝擊市長選情程度則有待觀察。

蘇煥智加上前台聯立委許忠信參選市長，民進黨提名的黃偉哲面對綠營分裂，腹背受敵，藍營卻也好不到那裡去，國民黨提名的市長參選人高思博、同屬泛藍陣營的無黨籍前台南市警察局長陳子敬整合進展有限，加上無黨籍林義豐參選，下屆台南市長選舉目前看起來是場「亂局」。

黃偉哲憑藉著形象和高學歷，在民進黨市長初選過關，但各方將黨內初選比照「市長選戰」格局提前開打，戰況慘烈，初選後檯面上似乎無風無浪，但「內傷」至今仍在癒合，影響黨內整合，挺黃支持者不免焦慮。

令人意外的是，蘇煥智竟又決定回鄉參選，民進黨南市黨部主委黃先柱昔日就是蘇參選縣長時的競選總幹事，深知蘇堅持的個性。由於民進黨施政、年改被批評，黃偉哲的競選組織又較弱、內傷未癒，深綠、淺綠的票源面對蘇煥智、許忠信爭搶，蘇宣稱要跳脫藍綠，搶攻無黨的中間選票，黃要勝選多了些擔憂。

幾次台南市大選下來，選民結構大致是「綠大於藍」的局面，黃偉哲未來必須鞏固綠營票源不致流失太多，再搶到中間和淺藍的票源支持；目前泛藍整合未有進展，高思博和陳子敬基層經營待衝刺，由於未來變數仍大，台南市長選戰發展有得瞧。