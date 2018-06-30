文大宿舍案》綠營要求捐出上億溢收租金 侯辦：附近租金比大群館高

2018-06-30

〔記者蕭婷方、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜妻子所有的文大宿舍大群館案，昨再延燒。民進黨北市議員李慶鋒、陳慈慧與新北市議員參選人戴瑋姍、張錦豪召開記者會指出，侯妻與文大簽訂的大群館租約載明每年調漲五％，租金遠高於周邊行情，簽約十年來粗估已溢收一億多元，導致宿舍費用高漲、學生居住品質受損。他們呼籲侯捐出暴利、停止漲價、減半租金，照顧學生居住權益。

對此，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，各參選人以東吳、銘傳等鄰近大學宿舍費用為例要求降租，卻不肯以文化大學周邊的租屋價格為比較基礎，原因是文大附近的租屋價格，多數都比大群館來得高，民進黨刻意扭曲、抹黑的選戰方式，令人遺憾。

陳慈慧指出，大群館一九九七年落成，侯友宜夫婦自租文大學生，每年獲利約七百多萬元；二○一一年與文大簽約，第一年以一千五百萬元出租，合約載明每年租金上調五％，十五年合約租金總計達三．二億元。由於租金成本高，文大只好調漲宿舍費，將原本只能住二人的宿舍改建為四人房，現五坪房間擠四人，住宿學生每人僅分得一．二五坪空間。

陳慈慧說，侯友宜夫婦自一九九七年至今年為止約收了二．五億元租金，若以北市租金平均漲幅○．五六％計，十年來溢收的暴利是一億多元。

李慶鋒也比較鄰近東吳大學、銘傳大學與陽明大學四人房宿舍費用，皆低於大群館，文大每年還領教育部約三百萬元的補助。李慶鋒等人因此呼籲侯捐出暴利、停止漲價、租金減半，照顧學生權益；相關單位也應清查雙北、甚至是全台所有學生宿舍的費用、公安，給學生一個合理、安全的居住環境。

對此，賴冠群表示，合約是文大與又昱公司合意簽訂，契約載明可每年檢討、重新訂約，但文大從未主張調降租金，合約絕對不是不平等條約，自然也不是暴利。

賴冠群呼籲北市府盡速對外說明大群館的使用是否合法，若要推翻過去多年合法使用的事實，必須以理服人，別因為政治鬥爭影響學生權益，各議員參選人也別再將大群館當成炒作議題的提款機。