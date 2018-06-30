不打柯不打丁 姚文智陣營：主打政策

2018-06-30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨首度召開台北市策略會議，對於台北市長之役到底要打台北市長柯文哲還是國民黨參選人丁守中？民進黨台北市長參選人姚文智的首席發言人吳思瑤說，這場選舉不是為了要打丁或柯，「我們要主打姚文智」，主打政策為導向的優質台北市政，而不是淪入政治口水，「不希望這場選舉是對人的關注、或對個人的喜好。」

將高規格檢視柯的執政成績

這場會議由民進黨秘書長洪耀福主持，與會者包括選對會召集人陳明文和民進黨立委蘇治芬、吳思瑤，台北市黨團總召李慶鋒、台北市議員阮昭雄，台北市黨部前任主委黃承國、現任主委陳正德等人。

吳思瑤指出，會議針對台北市長選舉，由黨中央出面分工、統籌，討論政策、策略、文宣、組織、人事等工作。

對於之前姚文智團隊中有「打柯」、「打丁」等不同路線之爭，吳思瑤說，這場選舉不是為了要打丁或打柯，團隊希望能主打主打政策導向，不是淪入政治口水。

不過，吳思瑤也說，基於柯文哲是現任台北市長，會高規格檢視柯市長執政成績；而丁守中代表國民黨，長期以來是台灣最守舊、欠缺進步思維的陣營，丁守中目前也還沒有提出讓人眼睛一亮的政策。檢驗柯文哲施政、檢視丁守中的政策態度和價值，是市民共同關切的議題。

與會者透露，黨中央已經定調，這場選舉會主打姚文智，議員做為側翼監督柯文哲市政，立委則會針對政治議題來檢視丁守中言行。

在組織面部分，與會者轉述，姚文智會先在九月開始與二十七名市議員參選人成立聯合競選總部，並在十月後成立自己的大型競選總部。

對於柯文哲媒體聲量高，吳思瑤說，三強鼎立本來就是很複雜的賽局，姚文智目前在媒體版面以政策鋪陳，大家還是很多討論和關切。台北市選民都很理性，會期待市長候選人提出超越政治意識形態的政策，姚文智和民進黨的優勢在於政策與團隊合作，「不希望這場選舉是對人的關注、或對個人的喜好、風向上的關注」。