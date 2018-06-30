獨派丟鞋》柯文哲批意識形態 議員反嗆柯自己變來變去

2018-06-30

〔記者蔡亞樺、蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲前天視察防災演練時，遭到台灣國辦公室主任陳峻涵丟鞋抗議，要柯「不要做中共同路人」。柯文哲昨強調，自由的基礎是容忍，並撂重話表示「我很討厭在台灣用意識形態檢查自己的同胞」；藍綠議員則回應，柯的意識形態變來變去，選民才會「由愛生恨」。

柯：自己國家製造敵人 很奇怪

柯文哲昨受訪時表示，民主自由是台灣的價值，動手動腳的行為還是不好。他強調，自由的基礎是容忍，所以「我很討厭在台灣用意識形態檢查自己的同胞」，這是很不好的文化，「特別是在自己的國家裡面製造敵人，很奇怪」；對近來獨派人士的批評，柯直言，「對我抹紅有點抹過頭了。」

對於柯文哲的言論，藍綠北市議員昨齊聲批評。國民黨市議員戴錫欽直言，人民心中希望了解政治人物的核心價值，而不是用大數據來施政的市長。

戴舉例，柯以往說自己是「墨綠」，現又說兩岸一家親，論述缺乏一致性。以往柯愛對兩岸表達看法，不能想講的時候就砲打中央，迴避發言時就指外界以意識形態來檢查同胞。

議員指柯善變 選民才由愛生恨

新黨市議員陳彥伯表示，成為政治人物、首都市長，本來就會遇到意識形態的問題，柯三年來意識形態變來變去，選民才會「由愛生恨」，直言柯自我標榜「白色」，但「白色不過就是另一種意識形態」。

民進黨市議員許淑華直言，柯文哲不該將台灣外交領域都扣上意識形態的大帽子，應該要坦然面對台灣面臨的困境與處境，講出方法與論述，不是外界要檢驗時，柯文哲就閃躲不願說清楚。

民進黨市議員洪健益批，二○一四年柯與民進黨合作競選北市長，當時柯自稱「墨綠」，才獲得大多數選民支持，且投柯的選民大多也支持台灣是主權獨立的國家，這不就是一種意識形態嗎？諷柯此言根本是自打耳光。

國民黨台北市長參選人丁守中昨被問到丟鞋事件時，表示民主政治要和平理性，選舉不該被極端勢力把持綁架，也不願見到極端脫序的行為，政府該執法就執法。