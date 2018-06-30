新聞分析》認清對手 台灣要加速轉型

2018-06-30

記者鄭琪芳／特稿

雖然近年來台灣經濟逐漸好轉，但經濟動能仍然不足，已連續三年ＧＤＰ低於全球平均，並在亞洲四小龍中敬陪末座。台灣經濟發展面臨挑戰，甚至陷入所謂「悶經濟」，與台灣資金、人才、技術等大量外流中國有關，導致國內投資不足、就業與競爭力流失，同時助長中國紅色供應鏈崛起，兩岸從分工互補變成激烈競爭，中國早已成為台灣最大的對手。

台灣經貿過度「傾中」是顯而易見的事實，目前我國對中國及香港出口比重約四成，外銷訂單海外生產比重更超過五成，且大部分在中國生產，許多台商發展出「台灣接單、中國生產」的「三角貿易」模式；然而，近幾年中國經濟成長趨緩，加上紅色供應鏈排擠效應持續發酵，台灣首當其衝。

何況，台灣資金、人才、技術等大量流向中國，不僅助長中國紅色供應鏈崛起，部分台商也因習慣依賴中國的低生產成本，失去轉型升級的動力及時機，導致競爭力逐漸下降。與此同時，中國傾國家之力發展策略性產業，不斷提升產業競爭力，其「中國製造二○二五」計畫連美國都忌憚，也是美國不惜對中國發動貿易戰的主因。

如今，中企成為台企外銷接單最大對手，傳產最受威脅，資通訊受到威脅相對較小，但以中國政府扶植產業的手段與力道，即使美國祭出貿易戰，恐怕難以壓抑其野心，包括資通訊、半導體等科技產業，未來恐將面臨來自中國更大的挑戰。因此，台灣產業要認清對手，除了重新思考全球布局之外，更要加速轉型及升級，以提升全球市場的競爭力。