驚！聯電子公司和艦 申請A股上市

2018-06-30

〔記者洪友芳、陳永吉／綜合報導〕晶圓代工大廠聯電昨宣布，中國子公司和艦將申請發行Ａ股並於上海證交所上市，為台灣首家要Ａ股上市的晶圓廠，引發業界擔憂掀起中國子公司跟進效應。不過，晶圓代工龍頭台積電明確表示，沒有籌資需求，松江廠與南京廠完全沒有理由要跟進在中國上市。

證交所提醒︰台灣市場比較成熟穩健

證交所指出，和艦赴中上市，主要基於當地業務發展、吸引當地人才、取得在地資金來源等，由於和艦占聯電營收比重不高，對聯電合併營收及獲利無重大影響。

證交所提醒，台商赴中上市，須審慎評估中國法規透明度或審查程度不確定性，以及近期Ａ股大盤表現不佳可能影響IPO表現；台灣經濟體質相較於其他新興市場穩健，且有成熟健全的資本市場，是外企掛牌的優先選擇。

首家晶圓廠赴中上市 台積電不跟進

政府尚未開放八吋晶圓廠赴中投資之前，聯電最早透過和艦布局中國；目前中國大力扶植半導體業，聯電又率晶圓廠之先，推動和艦Ａ股上市，已在中國設子公司的半導體業得知後有意跟進，但台積電則不以為然。

聯電昨董事會通過決議，子公司和艦、聯暻與聯芯，將由和艦向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股（Ａ股），並向上海證券交易所申請上市交易，聯電預計八月二十日召開股東臨時會討論此案。

聯電財務長劉啟東說明，和艦預計發行不超過四億股新股，籌措資金不超過人民幣廿五億元，約稀釋股權十一％，聯電未來還將持有和艦約八十七％股權，不會減損股東權益。

和艦目前月產六．五萬片八吋晶圓，聯芯月產一．五萬片十二吋晶圓；和艦、聯芯與聯暻去年營收約占聯電總營收十一％。劉啟東指出，和艦發行Ａ股籌得的資金，將用以擴充和艦一萬片產能，改善聯芯的財務結構。

聯電昨也宣布，為增加產能，將收購與日本富士通合資的十二吋晶圓廠三重富士通半導體公司（MIFS）全部股權（八十四．一％），交易金額不超過五七六．三億日圓（約台幣一六○億元），預計明年一月一日完成股權轉讓，屆時MIFS將成為聯電持股百分之百的子公司。