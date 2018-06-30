公司法修法 刪委託書、秘書條款

2018-06-30

通過每季發放股利的「股王條款」 爭議條文下週五表決

〔記者黃佩君、彭琬馨／台北報導〕「公司法」修法昨進行倒數第二輪協商，包括大同條款、實質受益人申報等因重大歧見仍保留，但限縮委託書表決權、公司治理人員則有共識刪除，並通過每季發放股利的「股王條款」。目前政院版及委員提案仍有廿一條遭保留，將留待下週五院會表決，預計公司法修正草案最快下週五完成三讀。

昨有部分爭議條文獲共識，包括一七七條委託書表決權限縮折半條款，國民黨強烈反對，民進黨也未護航，因此刪除；二一五條之一設置公司治理人員（公司秘書）條款，國民黨認為會大幅增加公司人事成本，工商團體也極力反對，民進黨未堅持，亦予以刪除；第二二八條之一「股王條款」則通過，公司將可每季分派股利。

SOGO、大同條款 有歧見都保留

至於保留條文部分，第九條SOGO條款因朝野對非法變更公司登記經判決後是否可回溯、以及犯罪主體應如何認定等差異過大，因此拍板各黨團各自提出條文；一七三條之一大同條款，國民黨強烈反對，認為爭奪經營權情況將大增，民進黨則認為有配套仍可執行；廿七條廢除法人董事，朝野均認為茲事體大不可貿然刪除，但民進黨內部意見尚待整合，因此保留。

對於廿二條之一透明條款，因朝野對實質受益人揭露程度有歧見，因此保留；一九三條之一增加普通董事查閱權，經濟部草案加入董事在「執行業務之必要」時才可查閱，公司「無正當理由」不得規避，否則可連罰，但時代力量仍認為這些但書在認定上有疑慮，因此保留。

另外，兼益（共益）公司專章部分，因對目前條文是否能幫助新創有疑慮，國民黨立委許毓仁接受經濟部於一年內擬出官版條文後再審，時力則不接受，因此保留；二一四條少數股東可向監察人提案對公司董事提起訴訟，時力提案將少數股東門檻自三％、持有一年放寬到一％、持有半年，獲得共識，但因連帶影響二一五條，待經濟部提出配套後討論。

經濟部商業司長李鎂表示，目前保留條文中，由政院版提出者僅四條，其餘政院版修正一四四條均已二讀。