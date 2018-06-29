李全教妻遭詐騙 歹徒拿到假珠寶

2018-06-29

中國電話行騙 台灣車手取款

〔記者王捷／台南報導〕一個以中國為基地的假檢察官詐欺集團，成員利用「ＱＱ」或「微信」聯絡，假冒檢察官誆騙台灣被害人，其中集團在台組織遭我方偵破、全案進入司法審理後，若干被害人受害細節才曝光，令人訝異的是，前台南市議長李全教當選議長前夕，其妻林麗仁也被詐騙集團鎖定，從她身上騙走現金合計八十多萬元的台幣、美元，以及估值五十萬元的珠寶，不過騙徒拿著珠寶到當鋪典當時，據悉竟被業者打臉說「珠寶全是假的」不收，集團在台組織隨後就遭警方瓦解；在台主嫌葉威伸最近被台南高分院判刑七年。

該集團行騙方式，分為中國電話組與台灣執行組，人在中國成員假冒電信人員、警官、檢察官或法官，打電話向被害人誆稱涉刑事案件，須監管其帳戶資料、存款，若被害人上當，即通知在台執行組成員向被害人拿取存摺、現款。經查，集團至少詐得四千多萬元贓款，有民眾一生積壓被騙光，走上絕路。

假冒檢察官 誆騙要監管財產

執行組在台主嫌葉威伸，是在二○一四年九月加入詐騙集團，手下有車手與把風小弟，同年十月就騙到李全教的妻子林麗仁。集團於二○一四年十月三十日打電話給林，假冒「王文豪檢察官」指稱林麗仁涉案，要她暫將相關資料和財產交出來，林信以為真，集團派出一人假扮公務人員及把風小弟兩人，還有一名成員假扮計程車司機，載林女去領款。

到當鋪典當 業者打臉全假的

他們從林麗仁處拿到七十萬元台幣、四千美元，以及據稱價值五十萬元的珠寶；得手後，葉威伸指示手下將珠寶拿去當鋪典當變現，被業者大糗一頓後，才知拿到的全是假珠寶。

據指出，由於時值李全教該年底當選議長的前夕，受害人林麗仁的身分十分敏感，警方除快速啟動偵查，並全程保密偵辦，循線逮捕葉威伸及另外六名成員。

  • 前台南市議長李全教的妻子林麗仁被詐騙集團騙走估值五十萬元的珠寶，不過騙徒拿著珠寶到當鋪典當時，據悉竟被業者打臉說「珠寶全是假的」不收。（資料照）

    前台南市議長李全教的妻子林麗仁被詐騙集團騙走估值五十萬元的珠寶，不過騙徒拿著珠寶到當鋪典當時，據悉竟被業者打臉說「珠寶全是假的」不收。（資料照）

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