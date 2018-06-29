美要求南韓 勿助中發展5G

2018-06-29

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕韓國媒體「Business Korea」報導，美國川普政府要求南韓在開發下一代行動通訊5G和無人機方面，不要和中國合作，旨在搶先切斷中廠打入南韓市場，並阻擋華為等在歐洲市場的進一步擴張。

中國政府和民間正大砸銀彈開發和向外推動5G技術，如中國工信部計畫六年投資約七六五億美元，中國三家主要電信商也將投資一八○○億美元。中國政府五年前就設立「IMT-2020（5G）計畫」組織，藉推動各國和中國企業如華為、中興通訊、中國移動、中國電信與中國聯通等的合作，以在5G標準化方面發揮影響力。

阻擋華為在歐洲擴張市場

美國在南韓業者準備搭建5G網路設施之際出手，旨在搶先切斷中廠打入南韓市場，並阻擋華為等在歐洲市場的進一步擴張。報導指出，若美國政府試圖攜手南韓政府，可能使中國尋求在5G產業的崛起受阻，因為沒有南韓企業相助，中企想要滲透歐洲市場將變得更困難。

業界消息人士指出，南韓被視為全球IT業新科技的最佳試驗場，南韓行動電信商如果拒絕採用華為設備來打造5G網路，中國恐受直接衝擊。南韓執政黨議員先前也警告，若南韓倉促打造5G網路，電信設備可能過於依賴中國華為。

華為從4G時代就和南韓第三大電信業者LG Uplus合作，現在正和諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、三星電子競爭，以爭取南韓兩大行動電信商鮮京電信（SK Telecom）和KT的訂單。不過，南韓民間也出現批評聲音，質疑南韓業者若和華為合作搭建5G網路，等於是幫助華為成長茁壯，大賺南韓消費者的錢。

另，澳洲政府日前進行5G通訊基礎建設招標，基於國家安全考量，決定排除華為。中興通訊則因違反美國對伊朗禁運，四月中被美國商務部祭出七年禁售令，儘管已與美國商務部達成和解協議，目前白宮和國會仍就解禁與否持續角力。