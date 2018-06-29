美媒︰中興聯手孔子學院 建全球監控中心

2018-06-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國「野獸日報」（Daily Beast）二十七日報導，中興通訊（ZTE）可能與北京出資的「孔子學院」合作，為中國政府在海外建立全球監控中心，中興曾為古巴及辛巴威等國的孔子學院提供裝備及訓練，甚至共同創辦一所學院。另一家中國通訊設備大廠華為（Huawei），也在美國等地與孔子學院有類似合作關係。

中興與孔子學院的合作可溯及二○○四年第一所孔子學院成立之初。○五年，中興參與創辦法國普瓦捷大學的孔子學院，並提供遠距學習科技。中興與孔子學院都是與北京關係密切的國際組織，均對中國「軟實力」戰略持正面願景，例如科技及教育領域。

此外，中興對孔子學院的設備捐贈也受政府最高層級歡迎。二○一○年十月，中國時任國務院總理溫家寶曾與希臘總理巴本德里歐，共同出席中興在雅典經商大學孔子學院的遠距學習視訊裝備捐贈儀式。

孔子學院與中興等中國科技公司也和「一帶一路」倡議有關。二○一六年十二月，中興資訊長陳杰曾表示，該公司可協助建立「一帶一路」的「訊息高速公路」，中興在相關國家裡有五十個據點。一七年五月，中興曾對烏茲別克撒馬爾罕的一所孔子學院捐贈「智慧教室」，捐贈儀式中還有「一帶一路」倡議的介紹；倡議中的「中巴經濟走廊」計畫，也納入在巴基斯坦主要城市設置高科技監控設備。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）國際網路政策中心學者霍夫曼指出，中國希望對海外人民及企業言行有更多掌控，但這類掌控首先需要更多資訊，因此必須增強「收集能力」。中國軍方相關期刊曾提案，孔子學院可做為「數據信使站」，將訊息傳回北京，協助建立「一帶一路」基於大數據分析的「決策系統」。

從孔子學院收集的數據，包括聲音辨識及關鍵字識別等，可能被用作國家安全相關監控。霍夫曼指出，中興及「科大訊飛」（iFlytek）等中國科技巨擘提供軟體給孔子學院，難保不會有其他用途。