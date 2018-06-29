中國社會信用系統 不放過外企

2018-06-29

擴大監控 在中做生意強迫納入 利用信用號碼追蹤施壓

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國預計二○二○年全面實施的「社會信用系統」，不僅用來監控國民行為，也正影響外國。澳洲智庫研究指出，這套被比擬為「歐威爾式」大眾監控工具的系統，實際上正在形塑外國企業的作為要符合中國共產黨立場，「有直接侵犯他國主權之虞」。

學者︰侵犯他國主權

澳洲戰略政策研究所（ASPI）國際網路政策中心（International Cyber Policy Institute）學者霍夫曼（Samantha Hoffman）發表報告指出，最近中國政府施壓美國、澳洲等國航空公司以北京屬意的方式稱呼台灣和香港，就是這套社會信用系統影響擴及外國企業的明顯例子，「中國的社會信用系統不僅止於中國邊界」，「社會信用規定已被用來強迫企業更改用語，以符合中國共產黨的政治要求」。

迫企業順從中國政策

二○一四年提出的社會信用系統利用大數據分析，監控和評分、從而塑造個人和企業組織的行為，著重「政務誠信」、「商務誠信」、「社會誠信」和「司法信用」四大領域，評分差者將難以借貸、旅行，甚至會影響他們的孩子受教權。霍夫曼指出：「這套系統的核心就是一套控制個人、企業和其他實體行為的工具，以使其順從中共的政策、指示和意願。」

今年起，所有在中國領有執照營運的外國公司，都必須按照新的註冊要求，納入社會信用系統，並被分配一組十八碼的「統一社會信用號碼」。當局透過這些號碼追蹤企業，今年四月便是以這種方式對付澳洲航空和其他航空公司，指其官網上對台灣、香港和澳門的稱呼「嚴重不誠信」，「不利這些航空公司的信用紀錄」，並將依法開罰，迫使其更改。不僅航空公司，相同情況也發生在日本零售商無印良品、萬豪酒店等企業。

這些違規都被記錄在全國企業信用信息公示系統，六月三十日起，還將擴及非營利、非政府組織、商會和社會組織，霍夫曼說，「企業若想繼續在中國做生意，別無選擇只能遵守」。

目前還不清楚外國企業是否有權取得其社會信用紀錄，或外國人能否知道其國家的公司是否因這套系統而讓步、改變其作為。