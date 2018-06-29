盧秀燕強打中電不北送 民進黨：中火無餘裕北送

2018-06-29

〔記者蘇芳禾、張菁雅／綜合報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕主張停止中電北送，中部民進黨立委昨天共同召開記者會，說明今年台中市長林佳龍大砍中火用煤許可量後，中火發電量只能供中部使用，根本沒有餘裕可以北送。

盧秀燕控市府打假球

盧秀燕回應表示，民進黨引用的預估數據，都是以台中火力發電廠同意台中市政府要求減煤五百萬噸為基礎，但民進黨政府強行通過的空污法修正案，早就架空市府的減煤自治條例，根本是打假球。

民進黨立委張廖萬堅昨與何欣純、黃國書、林靜儀、陳素月、黃秀芳、蔡培慧等中部立委於立院召開記者會，質疑台電未充分揭露資訊，導致有心人士企圖在選舉期間炒作「中電不北送」。

黃國書表示，對參選人利用不實資訊炒作空污議題感到非常遺憾。過去的確有「中電北送」，但中火發電高峰是在一○三年，當時台中市長是胡志強；且中火是一九八五年由國民黨核定、推動的計畫，「幾十年來也沒講半句話」。台中市政府在林佳龍擔任市長後，率先通過相關條例，中火的燃煤和發電量都已經減少。

彰化縣立委黃秀芳說，中火預估今年發電量只剩下三九五．二億度電，中彰投三縣市的用電需求因工商發展提高到四三三．九三億度電，中火的發電量連中部地區都不夠用。

盧秀燕則認為，民進黨所提數據，全部奠基在中火已經實質減煤五百萬噸，只用一千六百萬噸生煤的發電量來推估，但還有半年時間，誰能確信中市府的減煤令可以維持到年底？民進黨前兩天急著修改空污法，在全國電力需求急迫時，可由中央直接下令中火不必減煤，把地方政府的減煤法令依據全部架空。

她強調，無論是她的「停止中電北送」主張，或林佳龍跟進提出的「中電中用」，唯有請中火至少先停掉兩部燃煤發電機組，才能向市民證明已實質減煤，否則任何預估數據都只是隨著林佳龍打假球。