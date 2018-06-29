台中市空污大戰》洗刷「污」名 林佳龍多管齊下

2018-06-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍擔任立委時就關心空污議題，接掌市政後即多管齊下解決空污問題，除推動大幅降低台中火力發電廠燃煤的「管制生煤自治條例」及環保降載外，更將解決空污問題的手段擴及汰換燃油鍋爐、二行程機車、柴油車汰換補助等。

依據環保署的監測資料，台中PM2.5在二○一一年為卅四．七微克、二○一四年為廿七微克，皆不如去年的廿．二微克，顯示台中空污非短期造成，只是過去較少有人重視。

林佳龍甫上任市長就在國民黨占多數的議會，提出「管制生煤自治條例」，雖然備受國民黨阻擋，仍堅持完成立法，成為管制中火、中龍鋼鐵的法源基礎，迫使中火首度於冬天降載發電，而歷任台中縣市首長從未採取任何減煤作為，直到林佳龍上任，才首度刪減五百萬噸生煤許可量。

外界將目光放在中火燃煤量，中火雖為台中市最大固定污染源，其製造的PM2.5僅佔台中的十五％左右；為了使其他八十五％的固定、移動、溢散污染源同步減量，中市府二○一五年開始補助業者，汰換燃油鍋爐改為燃氣鍋爐，目標二○一九年前汰換全市一八一座列管重油鍋爐。

移動污染源方面，中市府也補助民眾汰換二行程機車，過去三年，台中市二行程機車已從卅萬輛減至十一萬輛，減少幅度達六成，去年與今年也預計補助汰換四千輛老舊一、二期柴油車。

國民黨市長參選人盧秀燕今年提出「中電不北送」之前，林佳龍去年也提出「中電中用」，而在中火被迫配合市府降載、減煤、歲修後，也預計於今年達成。