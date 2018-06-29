台中市空污大戰》中電不北送 盧秀燕火力全開

2018-06-29

〔記者張菁雅／台中報導〕空污議題成為台中市長選舉藍綠攻防主軸，台中火力發電廠也變成焦點，國民黨市長參選人盧秀燕因有立委身分，除在立院質詢能源政策，主張「停止中電北送」，也發動反空污公投，讓空污從地方選舉議題，提升至中央層級的問題。

空污是近年來台中市民最痛惡的問題，每次空氣品質不好，網路上就充斥抱怨聲浪，盧秀燕與黨籍民代在中央與地方分進合擊，一方面在立法院質疑能源政策，要求「停止中電北送」；另一方面，黨籍議員也在市議會強烈質疑市府的減煤政策是「打假球」。

不過，國民黨的質疑往往被台中市政府提出詳細的數字打臉，為了不在數字上打轉，同時直接訴諸民意，盧秀燕進一步推動反空污公投，請選民決定是否贊成火力發電廠逐年降低發電量，減少由火力發電廠所排放的PM2.5。

該公投案計畫在十一月廿四日市長選舉當天同步投票。由於秋冬季節的大氣擴散條件不佳，空氣品質較差，若此時舉辦反空污公投，有可能牽動市長選舉投票意願。

不過，反空污公投雖完成第一階段連署，中選會至今仍未審查通過，恐趕不及完成第二階段連署，並在年底選舉時投票，盧秀燕進而指控中選會「刁難杯葛」。

另外，民進黨立委昨天出面說明中火減煤後，發電量根本沒有餘裕可以北送，也被盧秀燕抨擊是「民進黨政府幫林佳龍打假球」，藉此讓砲火不斷升級，同時放送「台中人健康被戕害」的訴求，從情感面爭取選民的支持。