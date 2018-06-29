柯酸蔡「力量不夠會被笑」 姚文智批柯：忘恩負義

2018-06-29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕蔡英文總統接受法新社專訪時，呼籲國際社會應該為自由價值挺身而出，「制約」中國對民主世界的威脅；台北市長柯文哲日前被問到此事時表示，國家力量決定一切，「你力量不夠，跟人家大小聲只會被笑而已。」民進黨台北市長參選人姚文智昨晚痛批柯，指柯說這種話是忘恩負義。

柯文哲的說法，也引發獨派團體不滿，昨向柯丟鞋，並嗆柯「不要做中共同路人」。姚文智昨受訪也對此表示，四年前共同支持的柯文哲，身為國家首都市長說出這種話，已經是忘恩負義，不知道身為台灣人的角色。