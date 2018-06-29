2018-06-29

記者陳曉宜／特稿

四年前，民進黨禮讓柯文哲參選台北市長，當時柯說「應以『兩國一制』取代『一國兩制』」，贏得獨派團體力挺。當選市長不到一年，柯就改口說「我一向秉持『兩岸一家親』的精神」，進而踏進上海，獲得中國熱情招待。如今獨派團體對柯的抗議舉動，並非如柯所歸咎的藍綠問題，而是他在短時間的大幅度轉變，已經超過民主社會選民對政治人物可以容忍的誠信範圍。

蔡英文總統當選後，中國急於尋找台灣的新對口，讓柯文哲突發大頭症。二○一六年八月台北上海雙城論壇，中國史無前例派出統戰部長沙海林代表來台，即使是前台北市長郝龍斌時代，也都是上海市長或副市長出席，從未派出如此高度統戰職位的官員來訪，但柯不僅在雙邊平等的前提下讓步了，還任由沙海林在台灣發表「一個中國」的政治言論，而柯的回應僅是「尊重大陸對某些意見的堅持」。

而柯文哲為了再次踏進上海，二○一七年上海雙城論壇致詞時，再次強調「兩岸一家親」討好中國，甚至說「床頭吵床尾和」等言論。

二○一七這一年，中國發生嚴重侵害人權的李明哲事件，台灣不分藍綠皆不滿中國的蠻橫，但柯面對中國官員卻都不吭聲，理由是台北的世大運需要中國選手參加；但柯自失市長尊嚴的讓步，結果卻是中國未參加世大運團體賽，連個人賽都只派二軍。

世大運後，上海市政府在台灣大學校園內辦「中國好聲音」演唱會，發生嚴重的大學生濺血事件，柯文哲不僅事前放任主辦單位違法開演，事後又漠視學生受傷而未加譴責或致歉。

凡此種種，柯總將這些違反自身政治誠信的言行，歸因於「為了促進兩岸和平發展」，但四年來，柯除了因此獲得中國與藍營的肯定和支持外，對國家的民主與人權發展，卻做出最壞的示範。