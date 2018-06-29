防災演習…柯遭獨派丟鞋突襲

2018-06-29

被嗆「勿做中共同路人」 柯虧：還沒演習就先有人試試看

〔記者劉慶侯、黃建豪／台北報導〕繼三月拆除公投盟帳篷，遭獨派團體「台灣國」丟鞋抗議後，台北市長柯文哲昨視察台北車站聯合防災演習，再遭台灣國辦公室主任陳峻涵突襲丟拖鞋，但這雙寫有「臭鞋丟臭柯」字樣的紅色拖鞋只砸中市長隨扈。陳立即被警方壓制，被拖走前還大喊「柯文哲，不要做中共同路人」。警方稍後依妨害公務、丟擲危險物品等罪嫌將陳函送法辦。

台灣國辦公室主任 被函送法辦

陳峻涵被帶走後，媒體問柯有沒有被嚇到？柯文哲說，「還好啦，司空見慣。」而在演習結束做總結時，柯文哲也不忘虧抗議人士說，「還沒演習就先有人試試看，只是很快就被警察給撲滅了」。

警訊時陳峻涵供稱，「丟鞋是提醒他不要亂說話！」陳認為日前蔡英文總統發表談話要聯合友善國家來制約中國，柯卻「唱衰」說實力不夠大小聲，會被看笑話；令陳非常憤慨。

陳峻涵還說，丟鞋不是要傷害柯文哲，單純是要他節制一點別亂說話，丟鞋的手段也不算很激烈，若真要傷害柯文哲，不可能只是丟拖鞋這麼簡單，「可能拿石塊、榔頭砸他。」

不滿柯言論 陳峻涵如影隨形抗議

柯文哲在當選前稱自己主張為「墨綠」，還批評九二共識已過時，因此獲獨派支持，但柯上任後多次提出兩岸一家親論述，在台灣大學發生《中國好聲音》音樂會事件時，也被獨派認為態度曖昧，還在今年三月拆除公投盟帳篷，遭台獨團體質疑立場轉變。

陳峻涵過去曾以「如影隨形」方式，多次到柯文哲出現的公共場合表達抗議。柯昨視察台北車站舉行的聯合防災演習，陳峻涵也帶著兩雙紅色塑膠拖鞋，躲在北車東北角地下廣場人群中，見柯文哲準備接受媒體採訪時，從隨身背包掏出貼有「臭鞋丟臭柯」貼紙的紅色拖鞋，朝柯文哲丟擲。

柯文哲見狀一度有蹲低閃避動作，陳丟的兩隻拖鞋也未丟中柯，只丟到一旁的警方隨扈人員。陳峻涵馬上被現場負責維安的中正一分局員警及隨扈壓制在地，帶回忠孝西路派出所偵辦，並在陳的背包搜出尚未丟出的另一雙拖鞋。