經部公設財團法人42個》僅中技社符合買回條件

2018-06-28

〔記者林菁樺、黃佩君、林惠琴、林曉雲／台北報導〕「財團法人法」昨三讀通過，若符合政策目的、公益等四條件，政府三年內可視情況啟動買回機制；目前經濟部公設財團法人多達四十二個，僅中技社符合買回條件。經濟部表示，將先檢討現存的財團法人並與各部會討論完整配套，是否買回中技社是後面的問題，不會這麼快就有想法。

經濟部官員指出，中技社成立時政府出資六十六．六七％，但民間加入捐贈後，政府出資比率降至四十四．四％；過去中技社認定政府出資未過半，而未送預算，等同不受政府監督；但因行政院主計總處定義，須依成立時的出資比率認定，因此中技社自去年起每年須遞交預算書供立法院審查，目前經濟部在中技社有三董一監。

經濟部次長王美花表示，「財團法人法」由法務部提出，但財團法人主管機關涉及各部會，因此子法擬訂須跨部會討論，並制訂完整配套，不然各部會作法不同也很奇怪。

蔣經國基金會也受到影響

至於同樣備受爭議的蔣經國基金會，主管機關教育部指出，初步看來，蔣經國基金會將會受到影響，教育部將持續溝通了解，並做出相對因應。至於是否會買回蔣經國基金會？教部暫不回應；蔣經國基金會昨也無人出面回應。

農委會輔導處科長陳怡任則表示，目前農業財團法人超過七十個，其中，政府捐助基金占一半以上共計二十五個，現階段並無增加挹注、買回財團法人的規劃，而是評估整併重複性質或功能不彰者為主，藉此提高組織效益。