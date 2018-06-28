人民幣續挫 台幣測30.5元關卡

2018-06-28

〔記者盧冠誠／台北報導〕美中貿易衝突擴大，中國發起貨幣戰爭並拖累亞洲貨幣競貶再起；過去五個交易日，人民幣不僅「天天都便宜」，且累計貶幅逼近二％，高居主要亞幣之首，新台幣也難逃掃到颱風尾，與人民幣同樣連五貶。

新台幣昨終場貶值四．二分，以三十．四五四元兌一美元作收，改寫逾十一個月新低，合計台北及元太外匯經紀公司成交量放大至十四．九六億美元；人民幣昨則一度貶破六．六元兌一美元大關，終場則收在六．五九五元兌一美元價位，創下半年多來新低；韓元也貶至七個月多低點。

「整個市場情緒都隨人民幣上沖下洗！」外匯交易員說，人民幣每貶破一個關卡，就牽動投資人敏感神經，外資更是頭也不回地瘋狂撤離，昨賣超台股一二二億元，並同步將資金匯出。

觀察近五個交易日，主要亞幣中，累計貶幅以人民幣對美元狂瀉一．八七％最高；印尼盾、韓元也分別挫跌超過一％；新台幣雖適逢出口商季底拋匯作帳高峰，但仍有○．九三％的貶幅；具避險性質的日圓則反向走揚○．四五％。

外匯交易員表示，現在市場正不斷強化人民幣續貶的預期，在此情況下，新台幣自然難以扭轉貶勢，本週有機會挑戰三十．五元關卡；若亞幣競貶情勢擴大，下週進入第三季，配合外資領取台股的現金股利入帳，新台幣要貶破三十一元大關應該不是難事。