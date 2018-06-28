平穩前行 元大寶華上修今年GDP至2.55％

2018-06-28

〔記者陳梅英／台北報導〕元大寶華經濟研究院昨上修今年經濟成長率至二．五五％，院長梁國源認為，主因第一季ＧＤＰ（國內生產毛額）優於預期；目前台灣與全球經濟都處於「平穩前行」，下半年則要關注美中兩大國「牌局」如何打、以及蔡政府在經濟與兩岸關係的政策上如何出招。

梁國源以「牌局型經濟」形容當前台灣與全球經濟情況。他表示，目前全球經濟處於一種「平穩前行」狀態，其實就是在這波景氣循環上升趨勢中的末升段，比較接近高原期，接下來就看美中如何打牌，牌打得好，全球經濟受傷程度減輕，打不好，大家就要高度警戒。

梁國源說，目前美中貿易戰只是喊價階段，比如雙方都喊出要對五百億美元商品課徵高額關稅，然而初期產業關聯性不大，影響有限；一般預估美國年底還會再提出二千億美元貿易制裁清單，若波及消費性電子產品，衝擊就非同小可，加上貿易制裁到真正實施需要至少四個月行政程序時間，預期對台灣的影響年底發酵；近期全球金融市場劇烈波動，已可看到預期心理提前反應。

梁國源說，美中貿易戰不僅是貿易制裁「量」的多寡，更是美國對中國的策略全面檢討，即使中國讓步，滿足美國現階段縮減貿易逆差要求，美國仍會要求中國在智財權竊取以及強迫技術轉移等質化目標讓步，將導致貿易戰短期內難以止息；而台灣不僅受到美中貿易戰影響，國內經濟走勢也要看蔡政府如何出牌。

梁國源表示，台灣現在經濟數據表現好是相對的，與過去幾年相較，算是不錯；但若與國際相較，ＩＭＦ（國際貨幣基金）預估今年全球經濟成長率三．九％，就算台灣二．六％，也相差一個百分點，因此台灣經濟表現沒有那麼令人滿意。

為何如此？梁國源認為，因為大家對經濟前景信心不足，而這又與政府施政有很大關聯；從民調來看，民眾對蔡政府最不滿意的是經濟政策與兩岸關係處理方式，顯然蔡政府打出來的牌不是民眾期待看到的牌局。