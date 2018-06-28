景氣連4綠燈 下半年「樂觀期待」

2018-06-28

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會昨發布五月景氣燈號，連續四個月亮出代表景氣穩定的綠燈，對策信號綜合判斷分數增加兩分至二十分，創去年十月以來新高；領先、同時指標累計跌幅縮小，轉好的項目變多。國發會經濟發展處長吳明蕙表示，隨著傳統電子旺季到來，下半年景氣可以「樂觀期待」。

國發會景氣燈號由九項指標構成，五月有四項指標變燈，其中貨幣總計數M1B由黃藍燈轉綠燈，海關出口與製造業營業氣候點均由綠燈轉黃紅燈，分數各增一分；工業生產指數由黃紅燈轉綠燈，分數減一分，其餘五項不變，總分增加兩分至二十八分。

吳明蕙說，九項指標已有兩項轉為黃紅燈，表現優於上月，其中海關出口值除了因為外部需求，台幣升值不利因素消除也是原因之一。

另外，景氣領先、同時指標雖仍處於跌勢，但跌幅收斂，領先指標累計六個月跌幅僅○．七％，且轉好項目變多。吳明蕙認為，「未來上揚的機會很高」，由於領先指標還是處於長期趨勢線上，期待後續成長動能提升，帶動領先指標由跌轉升。

央行等機構紛調高今年經濟成長率

吳明蕙並表示，下半年「可以非常樂觀看待」，主因近期中央銀行上調今年經濟成長率至二．六八％，IHS Market也將台灣經濟成長率由二．四％上修至二．七％。

不過，中央大學台經中心昨公布消費者信心指數（ＣＣＩ）下跌，外界對年金改革是否影響消費有所疑慮。吳明蕙認為，不用太過緊張，ＣＣＩ指數仍在高檔，且調查時間適逢美中貿易摩擦升溫，多少受到影響；由於退休軍公教族群占比小，加上政府積極提振內需，今年民間消費仍樂觀。

美中貿易摩擦等 未來變數

此外，主要半導體廠商如台積電、華邦等，仍擴增今年資本支出，擴充高階產能，隨著全球經濟與貿易量穩定成長，出口可望穩健擴張，但仍須密切注意美中貿易摩擦、金融市場波動擴大以及地緣政治風險等不確定因素。