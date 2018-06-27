首場0：0 法國、丹麥攜手晉級

2018-06-27

〔記者林岳甫／綜合報導〕已提前確定晉級的「高盧雄雞」法國，昨在俄羅斯世界盃Ｃ組小組賽最終輪，收起門將尤里斯、波格巴、姆巴佩等好手，與丹麥0：0握手言和，本屆首次單場零進球。

法軍以Ｃ組第一勇闖16強，丹麥則取得暌違16年的16強門票。Ｃ組另一戰，秘魯以2：0擊敗澳洲，拿到等了40年的世界盃勝利，但兩隊同遭淘汰。

法國本屆星光熠熠，不過前兩戰都只小贏對手1球，主帥德尚坦言，球隊仍有磨合不足的問題，正積極調整和改善，為之後淘汰賽做準備。