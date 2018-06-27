總統維安致停課？文化國小結業式照常舉行

2018-06-27

〔記者鄭景議、郭安家、蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文廿九日將出席國防大學復興崗校區三軍六校聯合畢業典禮，警方維安進行交通管制，而台北市北投區文化國小在交管範圍內，校方通知家長當天停課，結業式延期，引發爭議；北投警分局昨表示，交管範圍與去年相同，未擴大管制，警方與文化國小溝通後，該校結業式也將如期舉行。

文化國小近日已發放家長的停課通知單，寫著「北投警分局將管制中央北路、稻香路一帶，考慮維安以及學童上下學安全，經教育局核定六月廿九日當天停課。當天課程改在八月廿九日返校日補課。」對於昨又決定恢復結業式，文化國小校長江啟昱說，「這樣是最好的」，昨也緊急通知家長此事。

薇閣國小今由校長裁示

在附近的薇閣國小昨認為有九成五的學生會受影響，昨決定廿九日停課，休業式提早至本月廿八日舉行。北市教育局原本表示尊重私校，但是昨天晚上又改口「不同意」，強調將偕同警方會商，提供校車通行的最大彈性。薇閣國小教務主任向慧瑛表示，待今日收到教育局公文後，內部召開會議由校長裁示。

警方表示，廿九日當天文化國小只有結業式，並沒有上課，因去年有攔車隊、丟鞋抗議事件，加上管制當天孩童上學可能交通不便，經與校方溝通，才建議學校考慮改期，並且協助校方發文給教育局，在校方與教育局都同意的情況下，校方日前發停課通知書給家長，不料卻引起家長反彈。

北投分局指出，昨日經與文化國小協調，校方恢復於廿九日當天舉行結業式，分局會全力維護學童上學及家長接送交通安全。

北投分局表示，當天相關管制範圍與去年相同，除國防大學復興崗校區大門前中央北路實施辨證管制外，其餘彈性管制，引導民眾人車通行。