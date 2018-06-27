維安致國小停課？ 挨批陷總統於不義

2018-06-27

〔記者郭安家、蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文六月廿九日出席國防大學三軍六校院聯合畢業典禮，反年改團體將到場抗議，台北市警方於國防大學四百公尺外的文化國小附近設陳抗區，台北市政府協調文小結業式延至八月廿九日舉辦，昨天引發國民黨市議員撻伐「女皇出巡」，市政府因而大逆轉，決定結業式照常舉行，但市長柯文哲已被質疑「到底是在拍馬屁、還是陷蔡英文於不義？」

議員轟柯拍馬屁

市議員王鴻薇、徐弘庭昨開記者會，抨擊台北市政府是史上第一遭荒謬決策，「女皇出巡、學童都要迴避」，堪稱狗腿市政府，且總統車隊明明有替代路線，未免馬屁拍太凶了吧？徐則認為，陳抗區離學校這麼近，看起來也像柯文哲陷蔡英文於不義。

台北市政府發言人劉奕霆、台北市警局北投分局副分局長吳宜蓉、教育局主秘陳素慧、文化國小校長江啟昱昨都口徑一致，指北投分局規劃勤務時，建議文小調整結業式時間。記者也直擊台北市警察局長陳嘉昌、教育局長曾燦金昨日在市長室討論此事；劉則轉述，柯文哲指示不擾民、以學生權益為優先，要求警方盡可能縮小當天管制範圍。

吳宜蓉說明，陳抗區規劃，除考量總統安全外，也需讓陳抗團體願意去表達言論；至於附近空地多，為何要選國小周邊設陳抗區？吳表示：「必須要總統車隊來返過程中間，他（反年改團體）才願意。」

台北市警察局督察室特勤股專員王清海說，總統府侍衛室上週五曾跟北投警分局初步現勘。至於會勘當時總統府是否知道文化國小停課？王直說沒有，這是警方跟校長的建議。