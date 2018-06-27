蔡總統籲制約中國》柯酸：力量不夠 大小聲會被笑

2018-06-27

〔記者沈佩瑤、徐義平、蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文前天接受法新社專訪時表示，中國是「對全球民主的威脅」，台灣正遭受中國的「巨大壓力」，呼籲國際社會藉由對自由的支持，「制約」中國霸權擴張。台北市長柯文哲昨受訪時稱，中美對抗是未來十幾年國際趨勢，台灣應該提升自身實力，否則「你力量不夠，跟人家大聲小聲，只會被人家笑而已」。

黨政人士回應，柯市長國際事務經驗有限，會有類似的反射式談話，並不令人意外。

台灣應該提升自身實力

柯文哲昨上午為社子島開發案赴內政部都委會說明，會後接受媒體聯訪，談到總統蔡英文的「制約說」。柯強調，中美對抗局勢的確是未來十年內國際大局，但台灣要如何在兩霸權的對抗中夾縫生存，這是台灣應當要思考的地方。

柯文哲表示，其實兩岸關係，雙邊要以和平為原則，但台灣該準備的還是要準備，他每次都講國家力量決定一切，「你力量不夠跟人家大聲小聲，只會被人家笑而已」。

他指出，台灣在一九九○年時，GDP約中國四十三％，但現在掉到四．六％都還撐不住，所以台灣自己要夠強，才能夠跟人家談判。

對於總統呼籲國際社會一起行動制約中國的霸權擴張，總統府發言人黃重諺表示，這是因為過去這段期間，不僅針對台灣，中國在區域間包括升高軍事態勢，造成區域緊張，越來越多的國家對此已高度警惕。

黃重諺表示，總統呼籲各國在維護國家自由民主與區域和平穩定的共同目標下，協力抵禦中國的類似行為，給予台灣更多的支持及鼓勵，也是為了讓中國理解並尊重國際與台灣所共同珍視的價值。