中啟動貨幣戰？ 人民幣貶5月最低

2018-06-27

〔編譯羅綺／綜合報導〕人民幣兌美元中間價連五日下調，週二中間價報六．五一八○，累計下跌九四五點，跌到一月十日以來最低，引發市場臆測，中國可能透過貶值本幣來反擊美國的關稅及貿易威脅；但有分析師指出，人民幣貶值無法視為一種武器，但它是激怒川普的政策工具。

在中國人民銀行祭出「定向降準」寬鬆後，市場擔憂中國恐採取貨幣戰爭，廿六日離岸和在岸人民幣雙雙重貶，離岸人民幣兌美元一度下跌逾四百三十點，最終以六．五七二六作收，創去年十二月以來新低；在岸人民幣連跌四日，昨日兌美元收盤至六．五五六○，較上一交易日下跌三百二十點，亦創下去年十二月廿二日以來新低。

分析師指出，中國透過人民幣貶值來對抗貿易戰的可能性並不高，人民幣下跌應屬巧合。「東方財富網」報導，美元指數走勢強勁，加上中美貨幣政策步調不一致，使得中美利差縮小，人民幣面臨貶值壓力，才造成人民幣對美元中間價多日下調。

儘管如此，市場傳出中國可能會進一步迫使人民幣再次下跌。布魯克林資產管理公司（BK Asset Management）外匯策略總經理Boris Schlossberg指出，「我不會把人民幣調降稱為一種武器，但它是激怒川普的最終政策工具」。

布朗兄弟哈里曼新興市場外匯策略部門全球負責人Win Thin懷疑，中國可能會出售美國國債，「這將是一把雙刃劍，因為中國是美國國債的最大持有者，出售美國國債將是個兩難選擇，因沒有人會從中獲利」。