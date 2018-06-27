台積不怕貿易戰 「有轉單效應」

2018-06-27

〔記者黃佩君、陳永吉／台北報導〕中美貿易戰升溫，台股連兩日合計下跌逾一五○點。經濟部次長王美花昨表示，在進行相關企業或公會調查後，就算七月六日美國對中國三○一課稅清單生效，因台廠不是以中國內需為主、就是直接自台灣外銷，影響並不大；尤其是台積電，全球市占率五成，「目前為止的訂單都非常滿」、甚至會有轉單效應。

王美花分析，台灣雖處於中美兩強之間，但產業模式類型可抓住這樣的特質去因應；例如當兩強對抗，就得分散市場風險，台灣製造業或許有機會可獲得轉單，經濟部在與廠商溝通過程中，發現廠商多有思考相關策略，政府也會給予政策協助。

但王美花說，美中貿易戰後續仍得密切觀察，包括美國三○一清單的第二部分生效日期還未確定，目前看來對台灣影響不大，但有無連鎖反應仍要觀察。

證交所昨也分析，這兩天台股加權股價指數因台積電、富邦金、國泰金等三大型股除息，台股市值因此減少二○七四億元，指數蒸發約八十九點，事實上台股跌點並沒那麼重。

證交所說，雖然因國際情勢不穩，外資頻頻賣超台股，但統計今年至六月二十二日，台股相較其他鄰近亞洲股市，仍小幅上漲二．四一％，其他如香港、韓國、日本、中國上海等，全部呈現下跌，上海Ａ股跌幅甚至達十二％。