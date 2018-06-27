不當犧牲品 哈雷舉白旗出走

2018-06-27

川普大表驚訝不滿

〔編譯羅綺／綜合報導〕川普掀起貿易戰後，美歐競相祭出關稅壁壘已讓企業大呼吃不消，美國明星企業哈雷機車成為第一家舉白旗出走的公司。哈雷表示，為避免歐盟課徵的高額關稅，將把生產線轉移至國外工廠；美國總統川普大表驚訝與不滿。

美國祭出鋼鋁關稅後，歐盟採取報復措施，於二十二日起，對美國機車、波本威士忌和柳橙汁加徵二十五％關稅；美國機車製造商哈雷戴維森（Harley-Davidson）成為首批因貿易戰而被迫出走的大企業。

哈雷週一表示，歐盟舉措將使機車關稅從六％上升至三十一％，為避免歐洲市場被課徵約達一億美元的關稅，哈雷將調整生產線，才能繼續以具吸引力的價格銷售到歐洲市場。因此將把美國工廠的生產線轉移到巴西、印度和泰國的工廠。

哈雷去年在歐洲賣出超過四萬輛機車。哈雷強調，搬遷生產線的過程中，不會將增加的成本轉嫁給消費者。

BBC報導，哈雷近年在美國的銷量不斷下跌，先前關閉了密蘇里州的一條生產線。路透分析，哈雷已不受美國年輕人歡迎，導致今年第一季在美銷量下滑十二％，是過去十四季中，第十三季下跌；但在歐洲、中東和非洲等市場的銷量卻上升約七％。

美國總統川普曾稱讚哈雷是「美國的標誌」，指其堅持在美國製造機車的舉動是「偉大的美國公司」；去年川普在國會演說時也曾表示，要代表哈雷等公司向其他課徵關稅的國家爭取「公平貿易」。

川普在推特抨擊哈雷輕易投降。川普表示：「哈雷竟是所有公司裡第一個舉白旗投降的！我為他們努力奮戰，讓最終他們銷售到歐盟市場將不必付關稅；歐盟在貿易方面重創我們，逆差高達一五一○億美元，課稅只是哈雷的藉口，要耐心等待！」