汽車關稅戰若開打 美廠也淪輸家

2018-06-27

穆迪︰車商吸收成本傷獲利

轉嫁成本則損銷售量

〔編譯盧永山／綜合報導〕穆迪信評表示，美國總統川普打算對進口汽車加徵關稅，將擾亂全球供應鏈，進而傷害整個汽車業，包括美國通用及福特汽車也無法倖免；美國進口汽車最多的墨西哥、加拿大、日本、南韓及歐盟，都是美國的盟友。

穆迪報告中表示：「對進口汽車、零件加徵二十五％關稅，對汽車業上下游都會帶來負面影響，包括汽車製造商、零件供應商、經銷商、運輸公司等；一旦加徵關稅，汽車製造商得吸收成本來保護銷量，卻會傷害獲利；若調高售價，把關稅成本轉嫁給消費者，又會傷害銷量；最糟的是，這兩種情況同時出現。」

依賴墨、加零件 通用、福特最傷

川普上週推特發文指出，如果歐盟不撤銷對美國的關稅報復，美國將對歐盟組裝進口汽車加徵二十％的關稅；美國商務部五月下旬宣布，將依據「貿易擴張法」第二三二條款，對汽車和汽車零件進口是否影響美國國家安全展開調查，最高可能加徵二十五％的關稅 。

穆迪表示，美國汽車製造商無法豁免於進口關稅的衝擊，尤其是通用和福特汽車，都依賴從墨西哥和加拿大進口的零件。

報告說，加徵關稅對通用汽車衝擊尤其更大，因該公司較依賴來自墨西哥及加拿大的進口零件，來支持美國本土營運；通用汽車的高毛利卡車和休旅車，有相當一部分來自墨西哥和加拿大。這兩家汽車製造商都需要承擔縮減墨西哥和加拿大的生產規模，並將一部分生產線轉移回美國。