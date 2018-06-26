學童視力快速惡化 安親班待太久是肇因

2018-06-26

〔記者張聰秋／彰化報導〕注意！國內一項學術研究調查報告，發現促成國小學童視力快速惡化的主因，未必是看電視或滑手機，長時間近距離用眼睛看物品都是近視高風險因子，而用眼最常過度的場合，非學校也非家裡，而是學童每天課餘常去的安親班或補習班。

國內學術調查 登國際期刊

彰化師範大學運動健康研究所教授古博文，與英國倫敦大學學院（University College London）、北市立聯合醫院、台灣師大等機構學者合作，運用衛福部公布每四年國民健康調查報告及健保資料，進一步取樣分析做出上述結論，研究成果六月刊登在國際眼科醫學期刊Ophthalmology。

該研究追蹤全國近二○○○名國小學童，起初約七成、一四○○名無近視；可是四年後，非近視學生中又有近三成、約四二○名學生得了近視，而這些學童中有逾六成課餘時間都是再到安親班或補習班。

用眼時間 約是在家時4.5倍

古博文說，絕大多數學童到安親班或補習班會繼續上課、寫作業等，每人平均待的時間約二．七八小時，高年級更達三．一小時，用眼時間約是學生在家平均四十分鐘上網、四十分鐘讀書報的四．五倍。

研究也發現，每天在安親班或補習班逾兩小時以上的學童，相較於平均每天用眼不到三十分鐘者，近視風險會增加三十％以上。

小六生近視率 飆升逾70％

古博文指出，學童在補習班與在校上課不同，無法每四十分鐘就有十分鐘課間休息或可做戶外活動，長時間用眼就很容易罹患近視或加深度數。衛福部更調查，幼兒園近視率不及十％，小一學童約二十％，小六飆升逾七十％，小學就是視力快速惡化階段。

彰化秀傳醫院眼科醫師官珮慈建議，人體眼球隨著嬰兒發育成長，若長時間近距離用眼，會讓軸長增加太快，是造成近視的主因，包含閱讀、畫畫及滑手機等都是，近距離用眼每三十分鐘就需中斷十分鐘，且最好遠眺、讓眼睛休息，每天多一小時戶外活動遠眺，可助延緩近視加深。